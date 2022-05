https://cz.sputniknews.com/20220513/finsko-prohlasilo-ze-ze-strany-ruska-neexistuji-zadne-vojenske-hrozby-18286987.html

Finsko prohlásilo, že ze strany Ruska neexistují žádné vojenské hrozby

Finsko prohlásilo, že ze strany Ruska neexistují žádné vojenské hrozby

Finsko nevidí žádné přímé vojenské hrozby ze strany Ruska, oznámil CNN stálý představitel země při NATO Klaus Korhonen. 13.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-13T17:43+0200

2022-05-13T17:43+0200

2022-05-13T17:43+0200

svět

finsko

rusko

hrozby

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/782/24/7822428_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b61f380915fc66941e80bea003e7818e.jpg

Helsinky podle něj z ruské strany neevidují žádnou „nestandardní aktivitu“.Zároveň diplomat poznamenal, že finská hranice je zcela bezpečná a dodal, že „jsme velice daleko od jakékoli jaderné situace“. Domnívá se však, že speciální operace na denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny přispěla k drastickým změnám v bezpečnostní sféře, proto se Helsinky chystají integrovat do Severoatlantické aliance.Švédsko a Finsko začaly na pozadí ruské speciální operace na Ukrajině mluvit o možnosti se vzdát své dlouhodobé neutrality a vstoupit do NATO. Generální tajemník organizace Jens Stoltenberg tuto myšlenku podpořil a slíbil, že pro obě země zajistí rychlý vstup.Kreml označil vstup Švédska a Finska do aliance za existenční hrozbu pro Rusko. Rovněž místopředseda bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv oznámil, že je třeba se připravit na agresivní akce bloku na pozadí pokusů o rozšíření své přítomnosti v blízkosti ruských hranic.

https://cz.sputniknews.com/20220513/medvedev-varoval-pred-rizikem-jaderne-valky-v-konfliktu-mezi-nato-a-ruskem-18285812.html

finsko

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

finsko, rusko, hrozby, nato