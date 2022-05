https://cz.sputniknews.com/20220513/heger-rusko-nas-vydira-kam-nas-premier-chodi-na-tyto-pohadky-ptaji-se-slovaci-18289373.html

Heger: Rusko nás vydírá. „Kam náš premiér chodí na tyto pohádky?" ptají se Slováci

Heger: Rusko nás vydírá. „Kam náš premiér chodí na tyto pohádky?" ptají se Slováci

Předseda vlády Slovenské republiky Eduard Heger porovnal rok 2009 s letošním rokem. Přitom nadnesl, že je pro Slovensko důležité se zbavit závislosti na... 13.05.2022, Sputnik Česká republika

Ve svém příspěvku na sociální sítí Heger prohlásil, že podle něj Rusko „vydírá“ Slovensko.„Jen naše dezinformační scéna, zkorumpovaná ruskými agenty, odmítá vidět, že Rusko už není spolehlivým dodavatelem energie. A tak vymýšlí nesmysly jako například, že Ukrajina vydírá Slovensko vypnutím ropy a zemního plynu. Přesto je to přesný opak. Putin nás vydírá,“ vyzdvihl Heger.Rovněž předseda slovenské vlády prohlásil, že podle něj jediným způsobem dosažení energetické svobody je zbavení se závislosti na ruských energetických zdrojích.Zároveň uznal, že proces odstoupení od ruského plynu a ropy bude pro Slovensko složitý a bolestivý.„Bude to stát zdroje a větší úsilí. Tuto překážku ale překonáme stejně, jako jsme ji překonali v roce 2009. Ani teď nejsme sami, ale ve společnosti silných demokracií,“ dodal politik.Slováci takovým výrokem byli rozhořčeni, Hegera varovali, že jakmile se podobné jednání přesune do činné fáze, může způsobit hospodářský kolaps, jelikož začnou krachovat jak malé, tak i velké podniky. Rovněž mu připomněli, že toto by mu mohlo hrozit odstoupením z funkce.„Vždyť to jdi říct mezi lidi. Když tu vypnou plyn a začnou pomalu krachovat velké firmy, o malých ani nemluvím, tak si potom přijdou i po tebe. Vždyť udělej i pro Slováky cosi,“ varuje Ondrej Kohutiar.Další sledující podotýká, že politik ve výroku vzájemně vyměnil příčinu a následek.„Vaše řešení? Kupovat ruskou ropu od Američanů... Super. Ale jste s nimi vybabrali,“ táže se Janko Zo Slovenska.„Tato vláda sorosovských aktivistů spolu s tou z Grasalkovičova paláce jsou likvidační četa, likvidují právní stát, likvidují státní finance, zdravotnictví, školství, atd., ... jsou nebezpeční pro Slováky,” rozhořčuje se Ružena Tretia Lajšnerová.„V roce 2009 Rusko odstavilo dodávky plynu do Ukrajiny, protože Ukrajina přestala platit,” podotýká Karol Smrž.

