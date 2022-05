https://cz.sputniknews.com/20220513/johnson-navrhl-kvuli-uspore-propustit-90-tisic-statnich-zamestnancu-18287569.html

Johnson navrhl kvůli úspoře propustit 90 tisíc státních zaměstnanců

Státní aparát by měl být zmenšen, aby se uvolnily finanční prostředky na snížení daní, prohlásil britský premiér Boris Jonson. 13.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-13T22:57+0200

„Musíme snížit vládní výdaje, abychom snížili životní náklady,“ cituje ho tisk Daily Mail.Johnson své rozhodnutí oznámil na zasedání vlády. Britští úředníci budou muset do měsíce snížit počet státních zaměstnanců o 91 tisíc lidí, tedy téměř o pětinu současného složení.Předpokládá se, že toto opatření ušetří zhruba 3,5 miliardy liber, které budou použity na realizaci protikrizových opatření.O den dříve britská média oznámila hrozící krizi životních nákladů kvůli prudce rostoucím cenám. Podle odborníků se bude situace v nejbližší době jen zhoršovat. Do konce roku by inflace mohla přesáhnout 10 %, takže Britové byli vyzváni k ještě větším úsporám.Dříve 9. května generální ředitel britské energetické společnosti Scottish Power Keith Anderson uvedl, že pokud budou velkoobchodní ceny plynu pokračovat v prudkém růstu, na podzim roční účty Britů za elektřinu stoupnou až na 2,9 tisíce liber. V důsledku toho mohou Britové buď zkrachovat, nebo zmrznout, jelikož nemají dostatek finančních prostředků na zaplacení svých účtů.Anderson zdůraznil, že růst cen elektřiny a plynu zhoršila situace na Ukrajině a rozhodnutí Londýna odstoupit v rámci sankcí od energie z Ruské federace.Začátkem května bylo oznámeno, že Britové byli nuceni šetřit na palivu a potravinách kvůli sníženým příjmům a vysoké inflaci. Zejména důchodci jsou nuceni omezovat své výdaje a někdy dokonce i vypínat elektřinu a plyn.Novináři z britského listu The Times na konci dubna oznámili, že „éra nízkých cen“ v evropském regionu skončila.Potvrdily to i výsledky průzkumu Daily Mirror, které ukázaly, že více než polovina Britů nebude v blízké budoucnosti schopna platit své účty. Dokonce již teď je více než 5 milionů lidí v zemi nuceno volit mezi vytápěním a jídlem. V polovině dubna zpravodaj televizní stanice Sky News Paul Kelso prohlásil, že Spojené království se blíží bezprecedentní ekonomické krizi: obyvatelé čelí nejen rostoucím cenám, ale zároveň i klesajícím reálným příjmům.

