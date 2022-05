https://cz.sputniknews.com/20220513/medvedev-varoval-pred-rizikem-jaderne-valky-v-konfliktu-mezi-nato-a-ruskem-18285812.html

Medveděv varoval před rizikem jaderné války v konfliktu mezi NATO a Ruskem

Medveděv varoval před rizikem jaderné války v konfliktu mezi NATO a Ruskem

Zasílání zbraní na Ukrajinu by mohlo vést k přímému střetu mezi Ruskem a NATO, který by mohl vyústit do skutečné jaderné války, uvedl místopředseda Rady... 13.05.2022, Sputnik Česká republika

„Nekonečné řeči zahraničních analytiků o válce NATO s Ruskem neutichají. Navíc cynismus západních ‚mluvících hlav‘ je stále otevřenější. Usilovně se snaží prosadit tezi, že Rusko straší svět jaderným konfliktem,“ napsal Medveděv na Telegramu.Podle jeho slov západní země nyní vedou „válku v zastoupení“: pumpují zbraně na Ukrajinu, posílají žoldáky a provádějí speciální alianční cvičení poblíž ruských hranic.V důsledku to může vést k rozsáhlé konfrontaci, která s sebou nese rizika.Od 24. února Rusko vede speciální vojenskou operaci s cílem denacifikovat a demilitarizovat Ukrajinu. Jak zdůraznil Vladimir Putin, jejím cílem je „chránit lidi, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“.Ruská armáda podle slov ministerstva obrany útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky, civilnímu obyvatelstvu nic nehrozí. Hlavním cílem operace je osvobození Donbasu.

