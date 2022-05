https://cz.sputniknews.com/20220513/ruske-sankce-omezuji-pouziti-polskeho-useku-jamal-evropa-18286010.html

Ruské sankce omezují použití polského úseku Jamal-Evropa

Ruské sankce omezují použití polského úseku Jamal-Evropa

Gazprom nebude moci využívat polský úsek plynovodu Jamal-Evropa pro dodávky plynu do Evropy, uvedl oficiální zástupce společnosti Sergej Kuprijanov na kanálu... 13.05.2022, Sputnik Česká republika

Vysvětlil, že je to kvůli prezidentskému dekretu z 3. května a vládnímu nařízení z 11. května, které uvalily sankce na některé zahraniční podniky.26. dubna polské úřady zařadily Gazprom na sankční seznam, čímž společnosti zablokovaly možnost vykonávat svá práva akcionáře a přijímat dividendy.Jamal-Evropa je jednou z hlavních tras pro dodávky ruského plynu do Evropy. Plynovod o délce více než dva tisíce kilometrů prochází územím Ruska, Běloruska, Polska a Německa, ročně dokáže přečerpat až 33 miliard metrů krychlových.Od 11. května je v Kyjevě zablokován další kanál pro dodávky paliva do Evropy. Ukrajinská společnost GTS Operator tak odmítla přečerpávat surovinu přes měřicí stanici plynu Sochranovka a vysvětlila to tím, že území, na kterém se nachází, se dostalo pod kontrolu ruských sil. Společnost Operator GTSU tuto situaci nazvala „vyšší mocí“.V Gazpromu prohlásili, že nevidí žádné překážky k pokračování čerpání. Ukrajinský tranzit ke 12. květnu klesl o více než čtvrtinu.Ceny plynu v Evropě po zahájení ruské vojenské speciální operace na Ukrajině prudce vyskočily: zatímco podle výsledků z 23. února byla odhadovaná cena nejbližších futures 1 038,6 dolaru za tisíc metrů krychlových, pak 24. února vyskočila o téměř 50 procent na 1 555,5 USD.Na začátku března kotace aktualizovaly svá historická maxima čtyři dny po sobě kvůli obavám ze zákazu nákupu energetických zdrojů v Rusku.Cenový rekord 3 892 USD byl překonán 7. března (+275 procent oproti 23. únoru) a zúčtovací cena na konci obchodní seance byla 2 560,7 USD (+146,5 procenta).Poté se kotace přesunuly k trvalému poklesu, minimální vypořádací cena na dva měsíce byla stanovena na 25. dubna – 1 027,1 USD za tisíc metrů krychlových (-1,1 procenta ke 23. únoru). Poté začaly futures opět růst a dosáhly 1 370 dolarů za tisíc metrů krychlových. Nový skok byl spojen s pozastavením dodávek Gazpromu do Polska a Bulharska kvůli odmítnutí platit za plyn v rublech.

