Ukrajinští bojovníci mohou vyjít z Azovstalu, složí-li zbraně, prohlásil Peskov

Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov prohlásil, že vystoupení ukrajinských bojovníků z území Azovstalu bude možné, když složí zbraně, zraněným bude poskytnuta... 13.05.2022, Sputnik Česká republika

Dříve bylo oznámeno, že vicepremiérka Ukrajiny Irina Vereščuková tvrdí, že Turecko je ochotné být zprostředkovatelem v jednáních o evakuaci bojovníků – především těžce zraněných – z území závodu Azovstal v Mariupolu, a přitom Kyjev by chtěl podepsat dokument o pořádku této procedury.„Víte, vycházíme ze slov ruského prezidenta, promluvil o možnosti pro všechny civilisty vyjít z Azovstalu a opustit toto území jakýmkoli směrem podle přání, což bylo také uskutečněno. A co se týče vojáků, bylo řečeno, že také mohou vyjít, když složí zbraně. Bude se s nimi zacházet patřičným způsobem, všem zraněným bude poskytnuta nezbytná lékařská pomoc. Tato prezidentova slova jsou zároveň rozkazem vrchního velitele, a z toho právě vycházíme,“ řekl Peskov novinářům.Přání Gazpromu dostat od Moldavska dluh za plyn nemá žádný politický podklad, prohlásil novinářům mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov.Rusko apriori nevylučuje osobní schůzku prezidenta RF Vladimira Putina s Volodymyrem Zelenským, k tomu je ale nutno připravit patřičný dokument, který bude na této schůzce schválen, prohlásil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.Peskov označil za další novinářskou kachnu zprávy o odpojení od pátku Finska od plynu, na detaily by se měli novináři zeptat Gazpromu.

