V Tiraspolu se neznámé osoby pokusily podpálit budovu vojenské správy

Neznámé osoby se pokusily v noci na pátek podpálit v Tiraspolu sklad pohonných hmot a budovu vojenské správy, oznámilo tiskové středisko Ministerstva vnitra... 13.05.2022, Sputnik Česká republika

Asi ve 4.15 ráno zastavilo u skladu pohonných hmot jednoho podniku auto, z něhož vystoupil pachatel, hodil láhev se zápalnou směsí směrem ke skladu a odjel. Vznítila se tráva, která byla rychle uhašena.O přibližně půl hodiny později byly na budovu vojenské správy také hozeny dvě láhve se zápalnou směsí. Jedna z nich spadla na chodník, druhá zůstala uvízla v mříži na okně. Hlídači oheň rychle uhasili.Úlomky láhví a zbytky zápalné směsi budou zkoumat odborníci. Auto, v němž jezdí neznámí pachatelé, má zahraniční SPZ. V republice byl vyhlášen plán Zachycení, po zločincích a jejich autě se pátrá.V Podněstří platí až do 25. května červený stupeň teroristické hrozby. Byl zaveden koncem dubna poté, co došlo na území republiky k řadě teroristických činů. Neznámé osoby zaútočily na budovu ministerstva státní bezpečnosti v Tiraspolu, na rozhlasové a televizní středisko v osadě Maiac, došlo také k incidentu u vojenské jednotky ve vesnici Parcani. Bylo zjištěno, že někteří útočníci přicestovali do Podněstří z území Ukrajiny. Kromě toho bylo v republice zaznamenáno několik incidentů s bezpilotními letouny.Obyvatelstvo Podněstří se skládá na 60 procent z Rusů a Ukrajinců. Republika usilovala o vystoupení ze složení Moldavska ještě před rozpadem SSSR. V roce 1992, po nepodařeném pokusu Kišiněvu vyřešit tento problém silou, se stalo Podněstří fakticky nekontrolovaným územím.V současné době se tam nachází operativní skupina ruských vojsk, nástupkyně 14. vševojskové armády, která se po rozpadu SSSR ocitla pod jurisdikcí Ruska. Hlavními úkoly operativní skupiny jsou mírová mise a ochrana vojenských skladišť.

podněstří, teroristický čin