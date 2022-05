https://cz.sputniknews.com/20220514/bojim-se-ze-ho-najdu-pod-svou-posteli-italove-uz-maji-zelenskeho-dost-18292104.html

„Bojím se, že ho najdu pod svou postelí“: Italové už mají Zelenského dost

Diváci italské televizní stanice Rai 1 ostře zareagovali na interview ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, které bylo uvedeno ve vysílání pořadu... 14.05.2022

„Tento chlap má dost času na to, aby se objevoval v televizi ob den, a my platíme televizní stanici příspěvky za toto pohostinství. Pozvou někdy nějakého Palestince, Jemence, Syřana aj., aby pohovořili o „nezákonných invazích?“ ptá se Rosanna Battafarano.„Dal se tak unést, že tráví více času v televizi, než se stará o svůj národ. Rozhodl se poskytnout interview italské televizi, protože mu věnujeme nejvíce pozornosti,“ napsal Cinzia otta.„Doporučuji mu položit pár nepříjemných otázek o nahromaděném obrovském bohatství, které schovává v zahraničí“, podpořil ho Giulio Bisceglia.„Příliš mnoho na vidění… připomíná to reklamu… neměli by snad toho zneužívat…“ konstatoval Luigi Salvatori.V průběhu svého interview vyzval mj. Zelenskyj italské úřady, aby uzavřely zemi pro ruské turisty. Podle názoru ukrajinského prezidenta „mají dostat kulturní odpor, aby věděli, že je tu neradi vidí“.Vedoucí turistického oboru obchodní asociace Confcommercio Alberto Corti na to odpověděl, že požadavky Zelenského vypadají jako politický nátlak a odporují zásadám, podle nichž odvětví funguje.

itálie

