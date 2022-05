https://cz.sputniknews.com/20220514/delo-krmivo-zapadni-zoldaci-si-stezuji-na-sluzbu-na-ukrajine-18289719.html

„Dělo krmivo.“ Západní žoldáci si stěžují na službu na Ukrajině

Západní žoldáci účastnící se bojů na Ukrajině si stěžovali na totální převahu ruské armády na bojištích, rovněž na špatnou organizaci a na korupci v řadách... 14.05.2022, Sputnik Česká republika

„Jsme tady kluky k bičování, v nezávislosti na tom, co říkají o Rusech, mají profesionální armádu a spoustu moderních zbraní,“ prohlásil bývalý britský mariňák, který bojoval v oblasti Kyjeva.Žoldák vyzdvihl zejména efektivitu ruských bezpilotních letounů, které umožňují přesné zaměřování dělostřelectva na pozice Ozbrojených sil Ukrajiny a cizinců. Brit zdůraznil, že během pouhých prvních dvou týdnů bojů se třikrát dostal do „nebezpečných situací“.Kromě ruských zbraní ale zahraničním bojovníkům hrozí také „přátelská palba“ jejich ukrajinských spojenců, řekl bývalý americký voják Michael, který má zkušenosti s bojem na Blízkém východě.Podle Michaela navíc cizinci čelí těžké korupci v řadách Ozbrojených sil Ukrajiny, což jim ztěžuje plnění bojových misí.„A je tam korupce, mizí i to nejzákladnější vybavení a technika. Často jsou tam zbraně, ale žádná munice. Žádné neprůstřelné vesty, žádné lékárničky. Všichni chceme bojovat, ale život nám neusnadňují,“ vysvětlil americký žoldák.Další západní ozbrojenec, kterého publikace nazývá zkušeným odstřelovačem, měl za úkol vést skupinu čtyř ukrajinských dobrovolníků k útoku na pozice ruských odstřelovačů. Ukázalo se ale, že velení ukrajinských ozbrojených sil se chystá proti vysoce kvalifikovaným vojenským profesionálům poslat místní rolníky vyzbrojené loveckými puškami, kteří nikdy „nezabili nikoho nebezpečnějšího než lišku“.V důsledku toho musel žoldák zrušit operaci, kterou nazval „směšným úkolem pro sebevrahy“.Brit Matt Robinson v rozhovoru pro noviny přímo uvedl, že hlavním cílem většiny cizinců, kteří přišli ze Západu, je střílet do lidí. Posteskl si, že kvůli velké roli dělostřelectva v bojových operacích tuto příležitost nedostává každý.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Ozbrojené síly podle ministerstva obrany útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky, civilní obyvatelstvo nic neohrožuje. Do 25. března splnily hlavní úkoly první etapy, tedy výrazně snížily bojový potenciál Ukrajiny. Za hlavní cíle operace rezort označil osvobození Donbasu.

