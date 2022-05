https://cz.sputniknews.com/20220514/italove-vysli-do-ulic-na-podporu-ruske-specialni-operace-na-ochranu-donbasu-18293627.html

Italové vyšli do ulic na podporu ruské speciální operace na ochranu Donbasu

Italové vyšli do ulic na podporu ruské speciální operace na ochranu Donbasu

Stovky Italů vyšly do ulic Turína na podporu speciální vojenské operace na ochranu Donbasu, uvádí tisk Izvestija. 14.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-14T18:32+0200

2022-05-14T18:32+0200

2022-05-14T18:32+0200

svět

itálie

demonstrace

podpora

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0e/18294353_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_877ebc69c840aa00c2a876c9b04b44eb.jpg

Na náměstí před bazilikou demonstranti rozvinuli vlajky Itálie a Ruska. Vyslovovali rovněž hesla proti alianci NATO.Svým jednáním se pokusili vyjádřit solidaritu s rusky mluvícím obyvatelstvem republik Donbasu.Mnoho Evropanů je navíc pobouřeno extrémní mírou rusofobie, které Rusové v posledních dvou měsících čelí.Italové jsou přesvědčeni, že pokud bude jejich země i nadále podporovat ukrajinskou armádu dodávkami zbraní, povede to k ekonomické krizi a nezaměstnanosti.Na pozadí narůstající rusofobie byl 8. března na sociálních sítích spuštěn flashmob na podporu Rusů s hashtagem #stophaterussians #stophatingrussians (angl. „přestaňte nenávidět Rusy“). Uživatelé nahrávají videa, ve kterých povzbuzují ostatní, aby přemýšleli o tom, co se děje. Podle jejich názoru si šikanu nezaslouží nikdo.24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.

https://cz.sputniknews.com/20220513/finsko-prohlasilo-ze-ze-strany-ruska-neexistuji-zadne-vojenske-hrozby-18286987.html

itálie

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

itálie, demonstrace, podpora, rusko