Lukašenko zbavil funkce velvyslance Běloruska v Polsku

Prezident Běloruska Alexandr Lukašenko zbavil funkce velvyslance v Polsku Vladimira Čuševa, který byl odvolán do Minska pro konzultace ještě v roce 2020, uvádí... 14.05.2022, Sputnik Česká republika

„Zbavit Čuševa Vladimira Nikolajeviče funkce mimořádného a zplnomocněného velvyslance Běloruské republiky v Polské republice“, uvádí se ve výnosu.V říjnu roku 2020 odvolaly Polsko a Bělorusko své velvyslance pro konzultace. Došlo k tomu kvůli vyostření vztahů po volbách prezidenta Běloruska v létě onoho roku.Po volbách prezidenta Běloruska 9. srpna 2020, v nichž zvítězil po šesté Alexandr Lukašenko, který získal podle informace Ústřední volební komise 80,1% hlasů, se v zemi konaly protestní akce opozice, pro jejichž potlačení použily silové struktury mj. speciálních prostředků a speciální techniky. KGB Běloruska v únoru roku 2021 prohlásil, že projevy protestů už prakticky nejsou.Lukašenko obvinil Západ z přímého zasahování do situace v zemi a podotýkal, že nepokoje řídí USA, a že Evropané jim „nahrávají“. Mezi zeměmi, z nichž se protestní akce koordinují, uvedl Lukašenko Polsko, Česko, Litvu a Ukrajinu. Řada představitelů běloruské opozice odjela do zahraničí, mj. do Polska, Litvy a na Ukrajinu, a tam vyvíjí svou aktivitu. V Bělorusku bylo proti některým předákům opozice zahájeno trestní řízení, mj. v kauzách vyzývání k uchopení moci, založení extremistické organizace, spiknutí za účelem uchvácení státní moci neústavní cestou a pokusu o teroristický čin. Západní země přitom odmítají vydat Minsku opoziční činitele, proti nimž bylo v Bělorusku zahájeno trestní stíhání.

