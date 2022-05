https://cz.sputniknews.com/20220514/media-v-bulharsku-vyrostla-cena-plynu-za-kveten-temer-o-14-procent-18293185.html

Média: V Bulharsku vyrostla cena plynu za květen téměř o 14 procent

14.05.2022

„Komise pro regulaci energetiky a vodních zdrojů schválila cenu zemního plynu na květen, čímž schválila její navýšení o 13,73 %,“ uvedla agentura.Hlavním důvodem zdražení bylo podle regulátora zastavení dodávek ze strany Gazpromu.Ruský prezident Vladimir Putin 23. března oznámil převod plateb za dodávky plynu do zemí EU a dalších států, které zavedly restriktivní opatření vůči Rusku, na rubly. Poté podepsal odpovídající výnos a nařídil, že v případě, jestliže nikoliv přátelské země nebudou od 1. dubna platit v rublech, bude to Rusko považovat za neplnění plynových smluv.Podle nového schématu Gazprombank založí pro zahraniční kupující speciální měnové a rublové účty, aby mohli platit za plyn. Kupující bude moci převést finanční prostředky na první účet v měně uvedené ve smlouvě o dodávce „modrého paliva“, banka jej prodá na Moskevské burze, poté připíše rubly na účet kupujícího, z něhož bude následně platit dodavateli plynu, tedy společnosti Gazprom.Vzhledem k tomu, že Bulharsko a Polsko odmítly přistoupit na tyto podmínky, Gazprom 27. dubna dodávky plynu do těchto zemí zastavil.

