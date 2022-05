Moskva adekvátně zareaguje na jaderné zbraně NATO u hranic RF

„Budou-li tato prohlášení realizována v jakýchsi praktických krocích – může to být nejen fyzické přemístění amerických jaderných zbraní na území těchto zemí, ale i vytvoření infrastruktury nezbytné pro použití jaderných zbraní, a to s ohledem na společné jaderné mise, které se realizují mj. i zeměmi, které nevlastní jaderné zbraně, v rozporu se Smlouvou o nešíření jaderných zbraní – bude nutno samozřejmě na to reagovat adekvátními opatrnostními opatřeními, která by zajistila spolehlivé zadržování,“ zdůraznil.