MZV RF nenechá vstup Finska a Švédska do NATO bez reakce

MZV RF nenechá vstup Finska a Švédska do NATO bez reakce

Rozhodnutí o ruské reakci na eventuální vstup Finska a Švédska do NATO se bude přijímat nikoli na základě emocí, ale důkladného rozboru, prohlásil náměstek... 14.05.2022, Sputnik Česká republika

„Je pochopitelné, že tato změna nemůže zůstat bez politické reakce, a ani bez velmi důkladného rozboru následků nové konfigurace sil, která může vzniknout v důsledku dalšího rozšíření aliance. Je jasné, že se toto rozhodnutí nebude přijímat na základě emocí, bude to důkladný a vyvážený rozbor všech faktorů, které ovlivňují bezpečnostní situaci v tomto regionu“, řekl.Rusko nevidí žádné reálné příčiny, které by donutily Finsko k tak rozhodnému strategickému obratu a ke vstupu do NATO – Gruško.Členství v NATO není v zájmu Švédska a Finska, a bude mít za následek militarizaci Severu. „Taková je tedy nová realita, která, jak jsme přesvědčeni, neodpovídá ani zájmům Švédska a Finska, ani zájmům zachování evropské bezpečnosti a stability, ani zájmům regionální stability, a bude mít za následek jen militarizaci Severu, který byl z vojenského hlediska až do poslední doby tou nejklidnější zónou v Evropě, kde se kladl důraz na spolupráci, a nikoli na soupeření ve vojenské sféře. Teď se situace radikálně změní“, řekl Gruško novinářům.

