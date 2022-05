https://cz.sputniknews.com/20220514/slovensky-politik-se-zamyslel-nad-ms-v-hokeji-bez-rusu-bez-rusu-to-neni-hokej-mini-uzivatele--18292306.html

Slovenský politik se zamyslel nad MS v hokeji bez Rusů. „Bez Rusů to není hokej,“ míní uživatelé

Předseda slovenské strany Život – Národní strana Tomáš Taraba se vyjádřil k nepřítomnosti ruských a běloruských hráčů na Mistrovství světa v hokeji. Politik... 14.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-14T19:40+0200

2022-05-14T19:40+0200

2022-05-14T19:40+0200

Tomáš Taraba nepovažuje za prospěšné pro vývoj sportu skutečnost, že se momentálně Rusko a Bělorusko neúčastní Mistrovství světa v hokeji, usuzuje, že takto rychleji dojde k pokroku u jiných týmu.Slováci se hned připojili a konstatovali, že MS bez Rusů a Bělorusů nestojí za nic.Rovněž sledující uvažují nad tím, zda lze považovat vítěze za Mistra světa.„Tak se zeptám, bude vítěz mistr světa? Dá se tak nazvat, když tam není celý svět?“ táže se Maroš Minich.Dále uživatelé sní, že jednou někdo vyřadí ze závodu USA.„Snad se jednou dočkáme, když vyloučí i emeriku and co., když zase srovnají se zemí nějaký stát, co nechce přijmout jejich mírumilovnost,“ píše Ján Kačmár„Nedívám, hanba, bez Rusů to není hokej!“ prohlašuje Ján Molnár.Sledující rovněž podotýkají, že odmítají sledovat mistrovství bez účasti ruského a běloruského týmu a zároveň upozorňují na to, že by na místě sportovců také upřímnou radost z vítězství neměli.„Vy tomu nerozumíte. Američané mají větší šanci, když tam nejsou Rusové a Bělorusové. Jsou zákeřní i ve sportu,“ píše Anna Lukacova.„Boha to jsou soupeři ... MS bez Rusů je nuda. Nemají tu energii, grády adrenalin ... prostě není se koho bát. Miluji Rusko. Dali tomu všechno: suprovost, chtíč... prostě všechno,“ sděluje Jarka Hurtíková.„Politika do sportu nepatří. Ale asi sportovcům světa vyhovuje, že nemají silného soupeře a mají šance na výhru. Je to ale ostuda pro celý sportovní svět. Měli by odmítnout všichni takové diskriminační akce. Organizátoři by si to rozmysleli, jde jim také o peníze,“ uvažuje Veronika Kopúnková.

