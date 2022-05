https://cz.sputniknews.com/20220514/v-cine-predpovedeli-ze-se-evropa-kvuli-nato-zmeni-v-sud-strelneho-prachu--18287416.html

V Číně předpověděli, že se Evropa kvůli NATO změní v sud střelného prachu

Rozšíření Severoatlantické aliance na sever může změnit Evropu v nový sud střelného prachu, píše čínský portál The Global Times. 14.05.2022, Sputnik Česká republika

„Jestliže Finsko, které má s Ruskem 1 340 kilometrů dlouhou společnou hranici, vstoupí do NATO, bude to nebezpečná eskalace přímo na prahu Ruska,“ podotýká se v článku.Když je řeč o architektuře evropské bezpečnosti, není možné ignorovat Rusko s druhou nejsilnější armádou na světě a nelze upevňovat bezpečnost hrozbami Moskvě, uvádí portál.Při svém rozšiřování na východ pohltila NATO mnoho zemí bývalého Sovětského svazu, což neudělalo Evropu bezpečnější, ale naopak, a aliance nicméně vítá rozšiřování na sever, a to bude mít za následek dysbalanci v Evropě a změnu geopolitické mapy, podotýká se v příspěvku.Podle názoru čínských novinářů si mohou Finsko a Švédsko pomyslet, že po zapojení do NATO budou v bezpečí, ve skutečnosti se ale mohou ocitnout v předvoji nebezpečné protiruské kampaně.Švédsko a Finsko začaly mluvit o možném odmítnutí mnohaleté neutrality a o zapojení do NATO na pozadí ruské speciální operace na Ukrajině. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg tuto myšlenku podpořil a slíbil, že zajistí pro obě země rychlý vstup do aliance.V Kremlu označili zapojení Švédska a Finska do NATO za existenční hrozbu pro zemi. Podle slov mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova přibližování NATO k ruským hranicím neudělá svět a mj. euroasijský kontinent stabilnějším a bezpečnějším.

