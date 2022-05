https://cz.sputniknews.com/20220514/ve-vladnouci-strane-turecka-promluvili-o-zapojeni-svedska-a-finska-do-nato-18291166.html

Ve vládnoucí straně Turecka promluvili o zapojení Švédska a Finska do NATO

Pozice Ankary vůči členství Švédska a Finska v NATO je jasná a srozumitelná: mají zrevidovat své vztahy se zakázanou v Turecku Stranou kurdských pracujících... 14.05.2022, Sputnik Česká republika

Turecko sleduje proces zapojování Finska a Švédska do NATO, a nemůže to zatím hodnotit kladně, prohlásil dříve turecký prezident Tayyip Erdogan. „Pozice Turecka vůči členství Švédska a Finska v NATO je velmi jasná a srozumitelná. Tyto země mají velmi jasně přešetřit své vztahy s teroristickými živly z PKK a skoncovat s nimi“, uvádějí slova Efkana Âly noviny Star.Âlâ prohlásil, že tyto země žádají o vstup do NATO, aby „vyřešily své bezpečnostní problémy“, a zdůraznil, že Turecko „také má problém terorismu, s nímž se potýká v průběhu mnoha let“.Finsko a Švédsko začaly připouštět možnost vzdát se mnohaleté neutrality a zapojit se do NATO na pozadí ruské vojenské operace na Ukrajině. Šéf aliance Jens Stoltenberg podotýkal, že aliance ráda uvidí Finsko a Švédsko ve svých řadách a zajistí jim možnost rychlého vstupu. NATO očekává, že tyto země přijmou samostatná rozhodnutí o eventuálním vstupu do aliance v nejbližších „měsících a týdnech“, prohlásil stálá zástupkyně USA při NATO Julianne Smithová. Dodala, že USA by uvítaly zapojení těchto zemí do aliance.V Rusku nejednou prohlásili, že NATO je zaměřena na konfrontaci. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov řekl, že další rozšíření aliance nepřispěje k bezpečnosti Evropy, že NATO má agresivní povahu. Poznamenal přitom, že nepovažuje eventuální vstup Švédska a Finska do NATO za existenční hrozbu pro Rusko.

