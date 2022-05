https://cz.sputniknews.com/20220514/zrodil-se-nam-ekonom-valka-rozdrtili-za-uvahy-o-zavedeni-eura-18293874.html

„Zrodil se nám ekonom.“ Válka rozdrtili za úvahy o zavedení eura

„Zrodil se nám ekonom.“ Válka rozdrtili za úvahy o zavedení eura

Ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek se vyjádřil k ekonomickým záležitostem, kvůli čemuž byl lidmi těžce kritizován. Jeho nabídka provedení měnové reformy... 14.05.2022, Sputnik Česká republika

Na svých sociálních sítích Válek prohlásil, že inflace je v Česku cca dvojnásobně vyšší, než v eurozóně, a z toho vyvodil, že je to jednoznačně odůvodněno tou měnou.„Inflace je v tuzemsku oproti eurozóně přibližně dvojnásobná a celá situace ukazuje, že kdybychom měli euro, jsme na tom lépe,“ uvedl politik.Dále podotkl, že je nejvyšší čas pro přechod na eura.Lidé z tohoto prohlášení už pomalu měli husí kůži. Naprostá většina sledujících požádala politika, ať o té měnové reformě ani nepřemýšlí.„Ježíši Válku to ani nezkoušej,“ píše Zdenka Goldová.Sledující mu rovněž vytýkali neseriózní přístup k vlastnímu oboru, natož k ekonomice.„Nerozumíte svému oboru, tak se vůbec nepouštějte do jiných témat. Chováte se jak šílenec,“ rozčiluje se Eva Šubrtová.Zaznělo i přání, aby země prováděla samostatnou politiku, aby nejela po ryze unijních kolejích.„Ten chlap by se měl asi léčit, ale to už asi nepomůže takové blbosti, co nám vnucují. Raději by měli začít něco pořádného dělat, a ne pořád lézt do zadku EU. Oni snad nemají mozek. Měli by jít všichni k psychiatrovi,“ rozhořčuje se Soňa Gaďourková.„Válku, mrkni se do zrcadla, abys viděl největšího idiota a podvodníka,“ píše Jarda Černý.Další uživatel prohlásil, že je nejvyšší čas k odchodu, nikoliv k měnovým reformám.„Nastal čas, abys aj s tím Fialovým mamrdem sbalil fidlátka,“ nadnáší Aleš Vala.

