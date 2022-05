https://cz.sputniknews.com/20220515/americke-risi-predpovedeli-pad-kvuli-podpore-zelenskeho-18293021.html

Americké říši předpověděli pád kvůli podpoře Zelenského

Zasahování Spojených států do ukrajinské krize a vojenská speciální operace Ruska budou mít za následek úpadek všech, kromě amerického vojensko-průmyslového... 15.05.2022, Sputnik Česká republika

Autor příspěvku ostře zareagoval na slova předáka většiny ve sněmovně reprezentantů Stenyho Hoyera, 82letého demokrata z Marylandu, který prohlásil, že Washington je „ve stavu války“ s Moskvou.„To už mě štve. Jsme ve stavu války s Ruskem? No dobrá! Chcete snad bojovat s Ruskem, které má jaderné zbraně? Chcete riskovat jadernou zkázu kvůli Ukrajině? Většina demokratů a republikánů na Kapitolu to snad opravdu chce. Co se s námi děje? Čtyřicet miliard dolarů darovali naši poslanci Ukrajincům tento týden. Čtyřicet. Miliard. Dolarů. Podpořili to nejen demokraté, ale i republikáni. A lidé u nás doma mají problémy s nákupem potravin, máme za to poděkovat inflaci,“ napsal Dreher.Pozorovatel podpořil pozici senátora Randa Paula, který zablokoval převedení 40 miliard USD Kyjevu a vyzval americké politiky, aby věnovali pozornost vnitřním problémům vlastní země. Podle názoru Drehera podpora kyjevského režimu bude stát USA draho.Na pozadí ruské speciální operace na ochranu Donbasu, která začala 24. února, Washington a jeho spojenci v NATO i nadále pěchují Ukrajinu zbraněmi. Koncem dubna požádal Joe Biden kongres, aby vyčlenil 33 miliard na podporu Kyjeva, v zákonodárném orgánu však tuto částku zvýšili na 40 miliard. V těchto dnech podepsal prezident USA také zákon o půjčce a pronájmu, který zjednodušuje poskytování vojenské pomoci ukrajinské vládě.Moskva nejednou prohlásila, že dodávky západních zbraní jen protahují konflikt, a že transporty se zbraněmi se stávají zákonným cílem.

