https://cz.sputniknews.com/20220515/belousovova-si-postezovala-na-blokaci-sveho-uctu-kvuli-tomu-ze-pisete-pravdu-mini-uzivatele--18296380.html

Belousovová si postěžovala na blokaci svého účtu. „Kvůli tomu, že píšete pravdu,“ míní uživatelé

Belousovová si postěžovala na blokaci svého účtu. „Kvůli tomu, že píšete pravdu,“ míní uživatelé

Slovenská politička Anna Belousovová dříve zveřejnila na sociální síti příspěvek odsuzující použití na Slovensku symbolu nacistického batalionu Azov. Její... 15.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-15T22:08+0200

2022-05-15T22:08+0200

2022-05-15T22:08+0200

slovensko

anna belousovová

sociální síť

omezení

cenzura

nacismus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/964/35/9643598_0:120:1000:683_1920x0_80_0_0_44a11df36194fb7d16d74f85ace15899.jpg

V polovině minulého století lidé v celém světě snad měli jasno, že nacizmus zastává stranu tmy, proto byl zcela jednoznačně odsouzen všemi státy nehledě na jejich politické kurzy. Platilo to rovněž i pro jejich symboly a hesla. Co se změnilo teď?Anna Belousovová na svých sociálních stránkách upozornila „na použití u nás zakázané symboliky“, tedy symbolu neonacistického batalionu Azov.Ve svém sdělení popuzovala policii, aby jednala ve věci používání těchto symbolů v Bratislavě.„V mém statusu byl i odkaz na článek, který o tom informoval, jakož i výzva Policii SR, aby jednala, protože zakázaná symbolika Azova byla použita během demonstrace v centru Bratislavy,“ prohlásila Belousovová.Belousovovou znepokojuje skutečnost zkresleného vnímání reality, že sociální síť de facto háji city nacistů a fašistů. Pokud člověk toto odsuzuje, tak jeho účet je společností neprodleně blokován.„FB mi oznámil, že můj příspěvek vyvolává nenávist. Ke komu?! Jedině k nacismu a fašismu ve všech podobách! A to už vadí i na Facebooku?!“ táže se politička.„Naivně jsem si myslela, že zákon by měl platit na území SR stejně pro každého. Jak je vidět jsou rovní a rovnější,“ podotýká Belousovová.Za zmínku stojí, že dříve společnost Meta, jež provozuje sociální sítě Facebook a Instagram, umožnila svým uživatelům výzvy k násilí vůči Rusům, ruské armádě a vůči prezidentům Ruska a Běloruska. Na základě této činnosti společnost byla v Rusku zakázaná a označena za extrémistickou.Pozoruhodné je, že dotyčná není jediná, která narazila na takovou cenzuru, blokování ze strany Mety hlásili i další lidé.„Paní Belousovová, mívám to blokováno pravidelně už to ani nepočítám. Je to směšné. Přitom největší hoaxeři jsou ti, kteří to blokují. Používám proto i Telegram, tam se neblokuje,“ píše Otto Maláska.Další sledující nechápou, jak to může být celé přetočené vzhůru nohama.„Je to opravdu neuvěřitelné... jaká šílenství se nám dějí před očima a když na to upozorní lidé, že se dějí protizákonné věci, tak to ticho kolem je až ‚ohlušující‘... neskutečné. Trestají ty, kteří na to upozorní,“ rozhořčuje se Marcela Ondrusova.Lidé rovněž zastávají názor, že je to pokus o umlčení pravdy, ale podotýkají, že pravda stejně za každou cenu vyjde najevo.„Oni se, paní Aničko, pravdu snaží umlčet za každou cenu, ale lidem myslet nezakážou... .... Hlavně těm, kteří se, nedali zatáhnout do jejich liberálních…,“ prohlašuje Nadežda Podmajerská.„Myslí si, že lidi umlčí, ale opak je pravdo, lidé už prokoukli jejich praktiky a vše, co oni tak vehementně popírají a prohlašují za hoax, je pravda,“ míní Anna Meckova.„Jak je vidět FB je nástroj nacisticko-fašistické kliky... podobně i mě omezili, jakmile jsem upozornil na nacistické symboly, kterými se prezentuje UA a Azov, nebo vraždy tisíců obyvatel Donbasu! Prý šířím nenávist – pravda je podle fašistů, vždy nenávist! Tak se ptám, jak to, že Matovič, který nás veřejně nazval, že jsme běsní psi a hnusní bastardi a, že nás třeba stavět ke zdi nebyl zablokován? Toto jeho vyhrožování národu není šíření nenávisti?! Hnusná nacistická doba. FB, média, vláda, parlament jsou jejím nástrojem. A blokují i ​​mnoho mých přátel jakmile napíší PRAVDU! USA…!“ píše Andrej Klacko.

https://cz.sputniknews.com/20220411/meta-prodlouzila-vyjimku-dovolujici-ukrajincum-vyzvy-k-nasili-18171723.html

https://cz.sputniknews.com/20220515/zacharovova-odpovedela-sullivanovi-o-svobode-medii-v-rusku-18294145.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

anna belousovová, sociální síť, omezení, cenzura, nacismus