Čaputová má nového poradce. „Žádný poradce ze svině dostihového koně neudělá,“ míní uživatelé

Předseda slovenského hnutí Život – Národní strana Tomáš Taraba prostřednictvím své sociální sítě informoval, že slovenská prezidenta Zuzana Čaputová má nového... 15.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-15T23:05+0200

„Paní prezidenta oznámila, že má nového mediálního poradce,“ píše v úvodu Taraba.Podle Taraby mediálního poradce potřebují politici, kteří chtějí před lidmi vzbuzovat dojem, že jsou úplně jiní, jako ve skutečnosti.Na závěr svého příspěvku dodává, že doufá, že si to paní prezidentka Čaputová hradí ze svého prezidentského platu ve výši 13 000 eur, a že to neplatí daňoví poplatníci z vlastních kapes.Samozřejmě že Slováci si o tom myslí své:Další spatřili první výsledky jeho práce, která se projevila v prezidentčiných příspěvcích na sociální síti.„Ano, viděli jsme to. Hned ji posadil do křesla, narazil jí na nos brýle a do rukou jí strčil ,knížku o demokracii“, jakože v duchu „během této sezony si hraji na intelektuálku“. Trapné a čistá hrůza,“ praví Janka Alexandrová.Další mají za to, že poradce je zcela zbytečný.Další nevěří, že si to prezidentka platí z vlastních kapes, přičemž se ironicky odvolávají na nedávný rozhovor, který Čaputová poskytla jedné ze slovenských televizních stanic.„Nevěřím, že si ho platí, vždyť ona chuděrka z toho platu žije,“ rýpnula si Martina Pešková.Jiní uživatelé tuší, proč Čaputová potřebuje nového poradce.Další si myslí, že Slovensku by bylo nejlépe bez Čaputové s jejími poradci.„Kdyby nebyla ani ona ani poradce…Slovensko by i nadále bez nich fungovalo,“ praví Danka Hrabovská.Zazněl i názor, že by se snad prezidentka v těch poradcích mohla zamotat.„Ta už má tolik těch poradců, že už bude potřebovat poradce na těch poradců,“ uvedla Bibi Ana.

