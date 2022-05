EU přišla s nápadem, jak nakoupit u Ruska plyn a přitom neporušit sankce

https://cz.sputniknews.com/20220515/eu-prisla-s-napadem-jak-nakoupit-u-ruska-plyn-a-pritom-neporusit-sankce-18295592.html

Evropská komise plánuje ve svých nových pokynech k platbám za plyn uvést, že společnosti musí podle publikace výslovně prohlásit, že považují své závazky za splněné, když platí podle stávajících smluv v eurech nebo dolarech. Agentura rovněž poznamenala, že výkonný orgán EU sdělil vládám na neveřejném zasedání, že pokyny nebrání společnostem si otevírat účty u Gazprombanky a umožní jim nakupovat plyn v souladu se sankcemi EU.Zdroj Bloombergu rovněž uvedl, že názory vládních představitelů ohledně plánu EK se rozešly. Podle tisku myšlenku podpořilo Německo, Maďarsko, Itálie a Francie. Polsko učinilo „jakousi právní jasnost“. Zbytek byl zmaten nedostatkem konkrétních pokynů pro otevírání účtů v rublech.Dříve Bloomberg také uvedl, že 20 evropských společností již otevřelo účty u Gazprombanky, aby mohly platit za ruský plyn v souladu s podmínkami Moskvy. V současnosti platí v rublech, stejně jako na konci dubna, čtyři kupující. Platby od ostatních kupujících by se měly splácet až na konci stávajícího měsíce.Generální ředitelka komunikační agentury PR Partner Irina Anisimova v rozhovoru pro tisk Izvestija uvedla, že pro Gazprom není výhodné zveřejňovat názvy společností, které přijaly podmínky plateb za ruský plyn v rublech, aby je v zahraničních médiích nevykreslovali v negativním světle a spolupráce mohla pokračovat.Ruský prezident Vladimir Putin 23. března oznámil převod plateb za dodávky plynu do zemí EU a dalších států, které zavedly restriktivní opatření vůči Rusku, na rubly. Poté podepsal odpovídající výnos a nařídil, že v případě, jestliže nikoliv přátelské země nebudou od 1. dubna platit v rublech, bude to Rusko považovat za neplnění plynových smluv. Některé země však prohlásily, že se tímto požadavkem řídit nebudou, v důsledku čehož Gazprom dodávky plynu do těchto zemí zastavil.Putinův pokyn o převedení transakcí s plynem na rubly byl vydán na pozadí protiruských sankcí uvalených řadou cizích zemí v reakci na probíhající speciální ruskou operaci na ochranu Donbasu, která byla zahájena 24. února.Operace začala na pozadí vyhrocení situace v regionu v polovině února. Úřady DLR a LLR informovaly o zvýšení intenzity ostřelování republik ze strany ukrajinských jednotek, oznámily evakuaci civilistů do Ruské federace a požádaly o uznání jejich nezávislosti. 21. února Putin podepsal odpovídající dekret.

