Německá ministryně zahraničí vyzvala k rychlému přijetí Švédska a Finska do NATO

Německá ministryně zahraničí vyzvala k rychlému přijetí Švédska a Finska do NATO

Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková uvedla, že Švédsko a Finsko by měly být rychle přijaty do NATO, pokud tedy tyto země vysloví přání se k... 15.05.2022, Sputnik Česká republika

„Naše dveře jsou jim otevřené, pokud jejich parlamenty a společnosti rozhodnou pro vstup do NATO... mohou vstoupit rychle,“ prohlásila ministryně před neformálním setkáním ministrů zahraničí NATO v Berlíně.Poznamenala rovněž, že NATO vždy bylo a zůstává obrannou aliancí.Připomeňme si, že na pozadí ruské speciální operace na Ukrajině začaly Švédsko a Finsko mluvit o možnosti se vzdát své dlouhodobé neutrality a vstoupit do NATO. Generální tajemník organizace Jens Stoltenberg tuto myšlenku podpořil a slíbil, že pro obě země zajistí rychlý vstup.Kreml označil vstup Švédska a Finska do aliance za existenční hrozbu pro Rusko. Rovněž místopředseda bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv oznámil, že je třeba se připravit na agresivní akce bloku na pozadí pokusů o rozšíření své přítomnosti v blízkosti ruských hranic.Finsko a Švédsko začaly připouštět možnost vzdát se mnohaleté neutrality a zapojit se do NATO na pozadí ruské vojenské operace na Ukrajině. Šéf aliance Jens Stoltenberg podotýkal, že aliance ráda uvidí Finsko a Švédsko ve svých řadách a zajistí jim možnost rychlého vstupu. NATO očekává, že tyto země přijmou samostatná rozhodnutí o eventuálním vstupu do aliance v nejbližších „měsících a týdnech“, prohlásil stálá zástupkyně USA při NATO Julianne Smithová. Dodala, že USA by uvítaly zapojení těchto zemí do aliance.V Rusku nejednou prohlásili, že NATO je zaměřena na konfrontaci. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov řekl, že další rozšíření aliance nepřispěje k bezpečnosti Evropy, že NATO má agresivní povahu. Poznamenal přitom, že nepovažuje eventuální vstup Švédska a Finska do NATO za existenční hrozbu pro Rusko.

