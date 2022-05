https://cz.sputniknews.com/20220515/pozice-turecka-ohledne-vstupu-finska-a-svedska-do-nato-je-jasna-rekl-turecky-ministr-zahranici-18296198.html

Pozice Turecka ohledně vstupu Finska a Švédska do NATO je jasná, řekl turecký ministr zahraničí

Pozice Turecka ohledně vstupu Finska a Švédska do NATO je jasná, řekl turecký ministr zahraničí

Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoğlu uvedl, že se setkal s kolegy z Finska a Švédska a informoval je o očekáváních Ankary ohledně jejich členství v NATO. 15.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-15T15:27+0200

2022-05-15T15:27+0200

2022-05-15T15:27+0200

svět

nato

finsko

švédsko

turecko

mevlüt çavuşoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/372/20/3722009_0:184:2048:1336_1920x0_80_0_0_facd97e0336a26775b142cc583d23523.jpg

„Včera jsme měli schůzku, uvedl jsem fakta a informoval je o našich očekáváních ohledně členství v alianci,“ řekl turecký ministr na brífinku v Berlíně.Çavuşoğlu prohlásil, že Turecko nebude vyjednávat s Finskem a Švédskem co se týče jejich vstupu do NATO: Pozice Ankary je jasná, dodal.Turecký ministr zahraničí dále sdělil, že Finsko a Švédsko avizovaly připravenost spolupracovat s Tureckem na odstranění otázek, které znepokojují Ankaru.Kromě toho finský prezident Sauli Niinistö uvedl, že je připraven se setkat se svým tureckým protějškem Tayyipem Erdoganem ohledně členství země v NATO, informuje agentura Anadolu.Vstup Finska do NATOPřipomeňme, že finská vláda dnes učinila oficiální rozhodnutí vstoupit do NATO. Prezident Sauli Niinistö a premiérka Sanna Marinová na společné tiskové konferenci uvedli, že v této otázce byla názorně předvedena síla demokracie.Finsko a Švédsko začaly připouštět možnost vzdát se mnohaleté neutrality a zapojit se do NATO na pozadí ruské vojenské operace na Ukrajině. Šéf aliance Jens Stoltenberg podotýkal, že aliance ráda uvidí Finsko a Švédsko ve svých řadách a zajistí jim možnost rychlého vstupu. NATO očekává, že tyto země přijmou samostatná rozhodnutí o eventuálním vstupu do aliance v nejbližších „měsících a týdnech“, prohlásil stálá zástupkyně USA při NATO Julianne Smithová. Dodala, že USA by uvítaly zapojení těchto zemí do aliance.V Rusku nejednou prohlásili, že NATO je zaměřena na konfrontaci. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov řekl, že další rozšíření aliance nepřispěje k bezpečnosti Evropy, že NATO má agresivní povahu. Poznamenal přitom, že nepovažuje eventuální vstup Švédska a Finska do NATO za existenční hrozbu pro Rusko.

https://cz.sputniknews.com/20220515/finsko-se-oficialne-rozhodlo-vstoupit-do-nato-18295498.html

finsko

švédsko

turecko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, finsko, švédsko, turecko, mevlüt çavuşoğlu