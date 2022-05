https://cz.sputniknews.com/20220515/rusko-nelze-vymazat-z-nasich-dejin-na-pietu-do-terezina-lide-prisli-s-vlajkou-sssr-18297044.html

„Rusko nelze vymazat z našich dějin“. Na pietu do Terezína lidé přišli s vlajkou SSSR

Na osvobození Evropy od nacizmu by se nemělo zapomínat, stejně ani na to, jaká armáda za cenu neskutečných ztrát a strádání zbavila svět tohoto šílenství. Na... 15.05.2022, Sputnik Česká republika

Nehledě na to, že většinu území současné ČR před 77 lety osvobodila Rudá armáda, na letošní tryznu k uctění obětí nacistické perzekuce na Národním hřbitově v Terezíně nebyli pozváni představitelé z Ruska a Běloruska. Tuto nespravedlnost ovšem do určité míry nahradili lidé, kteří s sebou na tryznu vzali sovětskou vlajku.Lidé jsou rozhořčeni překrucováním historických událostí na úkor čerpání momentálních výhod. Někteří upozorňovali, že vymazání Ruska a Rusů z českých dějin se nezdaří.Další uživatel také nechápe, jak to, že se někdo najednou snaží vymazat Rusko odevšud.„Já třeba nechápu toto. Proč není Rusko v MS hokeji, proč Rus není u pietního aktu. To, že nás Rusové osvobodili od nacistů je holý fakt. Prostě tito s tím nic nemají společného,“ píše Michal Rumplík.Rovněž sledující připomněli i nelidské činy Bandery.„Co je nám po Ukrajincích. My máme svou historii a vlajka SSSR k ní patří. Rusové nás osvobodili a také víme, jak se Ukrajinci chovali za války v čele jejich hrdiny Bandery,“ nadnáší Miloš Matoušek.„Takže pro všechny ty odpírače a žluto modrý příznivce. Jsem zhnusen neúctou k sovětské armádě, která stejně jako usáci osvobodila Československo od nacistického Německa. Za mě byste ty blitky teď ani nepsali, protože byste se někteří ani nenarodili. Ciao fialovci,“ rozhořčuje se Jaroslav Běhounek.„A proč by ne? Vojáci ze Sovětského svazu taky umírali, aby nás osvobodili,“ podotýká Thomas Lockig von Cziwitz.Lidé rovněž upozorňují i na to, že obrovským pokrytectvím je to, že na Malé pevnosti je vyvěšena ukrajinská vlajka, obzvlášť když vezmeme v potaz to, na jaké straně část dnešní Ukrajiny bojovala za Velké vlastenecké války.„Za to ukrajinská válka za neonacismus vítaná je. To se musejí ty oběti v hrobech otáčet. Zvláště, když člověk ví, na jaké straně v té době Ukrajina stála. Asi si musíme historii zopakovat,“ zdůrazňuje Karel Káčko Mareček.

