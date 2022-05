https://cz.sputniknews.com/20220515/svedsko-se-oficialne-rozhodlo-pozadat-o-clenstvi-v-nato-18297461.html

Švédsko se oficiálně rozhodlo požádat o členství v NATO

15.05.2022

Švédsko se oficiálně rozhodlo požádat o členství v NATO, informovala o tom vládnoucí Sociálně demokratická strana.

„Na svém dnešním zasedání, 15. května 2022, vedení sociálních demokratů rozhodlo, že strana bude usilovat o to, aby Švédsko požádalo o členství v NATO,“ stojí v oficiálním prohlášení.Pokud bude žádost o vstup Švédska do NATO schválena, země bude proti rozmístění jaderných zbraní a vojenských základen na svém území, stojí v prohlášení vládnoucí strany.Rovněž Finsko se v neděli oficiálně rozhodlo vstoupit do Severoatlantické aliance.Ve Stockholmu a Helsinkách se na pozadí ruské speciální operace na Ukrajině začalo mluvit o možnosti vzdát se dlouhodobé neutrality a vstoupit do NATO. Šéf aliance Jens Stoltenberg říká, že aliance bude ráda, že ve svých řadách uvidí Finsko a Švédsko, a zajistí zemím rychlý vstup.Rusko opakovaně zdůraznilo, že NATO je zaměřeno na konfrontaci. Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov podotkl, že další rozšiřování aliance nepřinese větší bezpečnost Evropě, NATO má agresivní charakter.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

