Zacharovová odpověděla Sullivanovi o svobodě médií v Rusku

Zacharovová odpověděla Sullivanovi o svobodě médií v Rusku

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová zpochybnila, že mají americké úřady právo mluvit o svobodě slova v Rusku, když jsou v samotných státech... 15.05.2022, Sputnik Česká republika

„Velvyslanec USA v Rusku John Sullivan: ,Mnoho Rusů, zejména mladých lidí, hledá přístup k jiným zdrojům informací, které nejsou kontrolovány vládou, ale je to velmi obtížné,’ říká velvyslanec země, jejíž internetové monopoly blokují ruská média?“ napsala Zacharovová na svém Telegramovém kanálu.Připomněla rovněž, že Washington „mnoho let pronásleduje (zakladatele Wikileaks Juliana – pozn. red.) Assange, který zveřejnil dokumentární důkazy o inscenacích USA“.Situace s ruskými médii na Západě se zkomplikovala na pozadí zhoršení vztahů Ruska a USA a také zemí EU v důsledku situace na Ukrajině. V roce 2016 tedy Evropský parlament schválil rezoluci, která uvedla, že je třeba čelit ruským médiím, přičemž za hlavní hrozby v dokumentu byly označeny Sputnik a RT. Tato média byla rovněž obviněna ze zasahování do amerických a francouzských voleb.Po zahájení ruské vojenské operace začaly úřady a společnosti zavádět četná restriktivní opatření vůči ruským mediálním zdrojům. Evropští uživatelé vyhledávače Google tak přišli o přístup k materiálům agentury Sputnik a televizní stanice RT. Jejich kanály byly cenzurovány YouTubem a Metou*. Mnoho místních médií, která spolupracují s ruskými tisky, byla označena za „sdělovací prostředky spojené s ruskou vládou“.*Aktivity Meta (sociální sítě Facebook a Instagram) jsou v Rusku zakázány jako extremistické.

