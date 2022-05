https://cz.sputniknews.com/20220516/karadzi-valka-v-jugoslavii-byla-pro-zapad-treninkem-pred-ukrajinou-18297851.html

Karadžić: válka v Jugoslávii byla pro Západ tréninkem před Ukrajinou

Karadžić: válka v Jugoslávii byla pro Západ tréninkem před Ukrajinou

Ozbrojené konflikty v Jugoslávii byly nutné pro země Západu jako příprava na to, co se momentálně děje na Ukrajině, uvedl exprezident Republiky srbské Bosny... 16.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-16T08:31+0200

2022-05-16T08:31+0200

2022-05-16T08:31+0200

svět

radovan karadžič

jugoslávie

ukrajina

nato

konflikt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1089/88/10898887_0:125:2285:1410_1920x0_80_0_0_9a689d978e10453f26cb724716dfd74b.jpg

Karadžić, odsouzený Mezinárodním tribunálem pro bývalou Jugoslávii v Haagu a později odvolacím soudem za válečné zločiny v letech 1992 až 1995 v Bosně a Hercegovině, si odpykává doživotní trest.„V nezávislosti na tom, jak to na Ukrajině skončí, nejsou žádné záruky, že to bude konec,“ napsal s tím, že není ani žádná záruka, že to není předehra do „ještě větší krize“ založené na precedentech v Jugoslávii a na Ukrajině.V roce 2016 Mezinárodní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) shledal Karadžiče vinným z 10 z celkových 11 trestných činů v Bosně a Hercegovině, včetně etnických čistek, masové deportace lidí a genocidy ve Srebrenici, a odsoudil ho k 40 letům vězení. Rozsudek byl napaden jak ze strany obžaloby, která pro obžalovaného požadovala doživotí, tak i ze strany obhajoby, která požadovala zproštění obžaloby. Karadžič vinu odmítl. V březnu 2019 odvolací senát IRMCT (Mezinárodní zbytkový mechanismus pro trestní tribunály) odsoudil Karadžiče na doživotí. Karadžičovo odvolání proti verdiktu bylo zamítnuto.

https://cz.sputniknews.com/20220515/pozice-turecka-ohledne-vstupu-finska-a-svedska-do-nato-je-jasna-rekl-turecky-ministr-zahranici-18296198.html

jugoslávie

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

radovan karadžič, jugoslávie, ukrajina, nato, konflikt