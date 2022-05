https://cz.sputniknews.com/20220516/kyjevsky-jidas-oligarchicky-panak-ktery-nam-bohapuste-lhal-blaha-o-zelenskem-a-nejen-o-nem--18297257.html

„Kyjevský Jidáš. Oligarchický panák, který nám bohapustě lhal,“ Blaha o Zelenském a nejen o něm

„Kyjevský Jidáš. Oligarchický panák, který nám bohapustě lhal,“ Blaha o Zelenském a nejen o něm

Poslanec opozičního Směru-SD Ľuboš Blaha zveřejnil příspěvek, v němž kritizuje současnou slovenskou vládu, její postoj vůči Ukrajině a protiruským sankcím. Na... 16.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-16T07:15+0200

2022-05-16T07:15+0200

2022-05-16T07:15+0200

slovensko

ľuboš blaha

volodymyr zelenskyj

facebook

kritika

eduard heger

robert fico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1107/73/11077378_0:0:2859:1608_1920x0_80_0_0_e03dabb07244ae75f0fa61d18fdf4335.jpg

Blaha v úvodu svého příspěvku vyzdvihl lídra Směru Roberta Fica. Podle něj Fico během pořadu na televizní stanici TA3 ukázal, jak má vypadat skutečný slovenský premiér.Podle Blahy je Slovensko zcela závislé na dovozu ruské ropy a plynu, přijetí sankcí vůči ruským energetickým zdrojům by proto znamenalo ekonomickou sebevraždu.„Jediný, komu to pomůže, je Amerika, která na tom královsky vydělá,“ tvrdí Blaha.Blaha se ve svém příspěvku dotknul také tématu Ukrajiny.„Při Ukrajině moderátor skákal jako čertík z krabičky,“ tvrdí Blaha a dodává, že Fico ho pořádně setřel a poukázal na to, že když NATO bombardovalo Jugoslávii, nebo když se zabíjelo v Iráku, média byla zticha.Pořádně se dostalo také ukrajinskému prezidentovi Zelenskému, kterého Blaha označil za oligarchického panáka, který lhal během svého projevu v slovenském parlamentu a hned poté Slovensku vypnul třetinu plynu.Následně se opět pustil do slovenské vlády.„Nebe předali Američanům, zemi předali zahraničním bankám a korporacím. Na lidi kašlou a hádají se jako psi. Tohle je dnešní vláda. Nenávidí Slovensko,“ zdůraznil Blaha.Opozičnímu poslanci se rovněž nelíbí, jak pracují média, zejména to, že dávají málo prostoru opozici.Podle něj je zvláštní, že když si někdo netroufá diskutovat s Blahou, RTVS nepozve Směr.„STV-čka slouží zájmům vlády a je ostuda, že se stala pouze Matovičovým hadrem. Všechny pořady jsou jen o kopancích do opozice, všude zvou jenom kritiky Směru – za tohle platíme koncesionářské poplatky?“ táže se Blaha.Podle Blahy Matovič a Lipšic udělali z bezpečnostních složek vlastní mafiánskou SBS-ku, která likviduje opozici.Blaha označil toho období za slovenskou „smutu“ a nejtragičtější období ve slovenské historii.

https://cz.sputniknews.com/20220515/ukrajinsti-vojaci-zaminovali-zavod-zarja-v-rubiznem-18295065.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ľuboš blaha, volodymyr zelenskyj, facebook, kritika, eduard heger, robert fico