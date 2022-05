https://cz.sputniknews.com/20220516/media-svedska-delegace-pojede-do-ankary-na-jednani-o-vstupu-do-nato-18298742.html

Média: Švédská delegace pojede do Ankary na jednání o vstupu do NATO

Média: Švédská delegace pojede do Ankary na jednání o vstupu do NATO

Švédská delegace brzy odjede do Ankary, aby tam projednala žádost o vstup do NATO, píše turecký list Huriyyet s odvoláním na švédskou ministryni zahraničí Ann...

Turecko sleduje proces kolem vstupu Finska a Švédska do NATO a zatím to nevnímá pozitivně, řekl dříve turecký prezident Tayyip Erdogan. Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoğlu poznamenal, že Finsko a Švédsko jsou připraveny spolupracovat s Tureckem ohledně otázek, které Ankaru znepokojují.Připomeňme, že oficiální rozhodnutí vstoupit do NATO, Švédsko učinilo včera, informovala o tom vládnoucí Sociálně demokratická strana.Pokud bude žádost o vstup Švédska do NATO schválena, země bude proti rozmístění jaderných zbraní a vojenských základen na svém území, stojí v prohlášení vládnoucí strany.Rozhodnutí vstoupit do NATO včera rovněž přijalo i Finsko.Ve Stockholmu a Helsinkách se na pozadí ruské speciální operace na Ukrajině začalo mluvit o možnosti vzdát se dlouhodobé neutrality a vstoupit do NATO.Šéf aliance Jens Stoltenberg říká, že aliance bude ráda, že ve svých řadách uvidí Finsko a Švédsko, a zajistí zemím rychlý vstup.Rusko opakovaně zdůraznilo, že NATO je zaměřeno na konfrontaci. Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov podotkl, že další rozšiřování aliance nepřinese větší bezpečnost Evropě, NATO má agresivní charakter.

