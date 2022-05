https://cz.sputniknews.com/20220516/mzv-rf-vstup-svedska-a-finska-do-nato-je-velkou-chybou-s-dalekosahlymi-dusledky-18299364.html

MZV RF: Vstup Švédska a Finska do NATO je velkou chybou s dalekosáhlými důsledky

Náměstek ruského ministra zahraničí Rjabkov uvedl, že vstup Švédska a Finska do NATO bude chybou s dalekosáhlými důsledky. Podle jeho slov by nikdo neměl mít... 16.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-16T13:08+0200

2022-05-16T13:08+0200

2022-05-16T13:08+0200

„Všeobecná míra vojenského napětí se zvýší a předvídatelnost v této oblasti se sníží. Je škoda, že zdraví rozum padl za oběť jakýmsi vymyšleným představám o tom, co by se mělo v současné situaci dělat,“ uvedl diplomat.Rjabkov upřesnil, že celá situace je chybou vedení Švédska a Finska s dalekosáhlými důsledky a svědčí to o úrovni lidí, kteří v těchto zemích přijímají rozhodnutí.Dodal, že reakce Ruska bude záviset na konkrétních krocích Stockholmu a Helsinek.Připomeňme, že oficiální rozhodnutí vstoupit do NATO, Švédsko učinilo včera, informovala o tom vládnoucí Sociálně demokratická strana.Rozhodnutí vstoupit do NATO včera rovněž přijalo i Finsko.Ve Stockholmu a Helsinkách se na pozadí ruské speciální operace na Ukrajině začalo mluvit o možnosti vzdát se dlouhodobé neutrality a vstoupit do NATO.Šéf aliance Jens Stoltenberg říká, že aliance bude ráda, že ve svých řadách uvidí Finsko a Švédsko, a zajistí zemím rychlý vstup.Rusko opakovaně zdůraznilo, že NATO je zaměřeno na konfrontaci. Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov podotkl, že další rozšiřování aliance nepřinese větší bezpečnost Evropě, NATO má agresivní charakter.

