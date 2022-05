https://cz.sputniknews.com/20220516/nato-posili-svou-pritomnost-v-pobaltskem-regionu-predtim-nez-se-finsko-pripoji-k-alianci-18298033.html

NATO posílí svou přítomnost v pobaltském regionu předtím, než se Finsko připojí k alianci

NATO posílí svou přítomnost v pobaltském regionu předtím, než se Finsko připojí k alianci

NATO hodlá zvýšit svou vojenskou přítomnost v pobaltském regionu ještě předtím, než se k alianci připojí Finsko a Švédsko. Oznámil to 15. května generální... 16.05.2022, Sputnik Česká republika

Je to podle něj nutné pro zajištění bezpečnosti obou zemí.Kromě toho generální tajemník ujistil, že aliance, pokud Finsko a Švédsko podají žádost, urychlí přechodné období k plnému členství Finska a Švédska a rychle najde v této otázce kompromis s Tureckem.Několik hodin předtím finská vláda oznámila, že země učinila formální rozhodnutí o vstupu do NATO. Den předtím finský ministr zahraničí Pekka Haavisto řekl, že Finsko požádá o členství v NATO pravděpodobně ve středu 18. května.Připomeňme, že včera finský prezident Sauli Niinistö během rozhovoru s Putinem řekl, že země se v nejbližších dnech rozhodne o členství v NATO. Putin finskému prezidentovi sdělil, že změna politického směřování a vojenské neutrality by byla chybou, Finsku nic nehrozí. Putin dodal, že tento krok by mohl zhoršit rusko-finské vztahy.Finsko a Švédsko začaly připouštět možnost vzdát se mnohaleté neutrality a zapojit se do NATO na pozadí ruské vojenské operace na Ukrajině. Šéf aliance Jens Stoltenberg podotýkal, že aliance ráda uvidí Finsko a Švédsko ve svých řadách a zajistí jim možnost rychlého vstupu. NATO očekává, že tyto země přijmou samostatná rozhodnutí o eventuálním vstupu do aliance v nejbližších „měsících a týdnech“, prohlásil stálá zástupkyně USA při NATO Julianne Smithová. Dodala, že USA by uvítaly zapojení těchto zemí do aliance.V Rusku nejednou prohlásili, že NATO je zaměřena na konfrontaci. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov řekl, že další rozšíření aliance nepřispěje k bezpečnosti Evropy, že NATO má agresivní povahu. Poznamenal přitom, že nepovažuje eventuální vstup Švédska a Finska do NATO za existenční hrozbu pro Rusko.

