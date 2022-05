Orbán: Brusel zneužívá svoji moc a omezuje pravomoci členských států

https://cz.sputniknews.com/20220516/orban-brusel-zneuziva-svoji-moc-a-omezuje-pravomoci-clenskych-statu--18301231.html

Brusel zneužívá svoji moc, omezuje pravomoci členských států EU včetně Maďarska a vnucuje jim cizí kulturu a ideologii, uvedl maďarský premiér Orbán. 16.05.2022, Sputnik Česká republika

„Brusel se však snaží omezit pravomoci Maďarska a členských zemí. Brusel zneužívá svou moc a chce nám vnutit to, co je nám cizí. Avšak my i nadále k sobě nepouštíme migranty, nepovolujeme genderové ideologie a nepřijímáme ekonomická opatření, která by zničila maďarské rodiny,“ řekl Orbán během svého projevu v parlamentu.Orbán zdůraznil, že Maďarsko je členem Evropské unie a má zájem zůstat členem EU v nadcházejícím desetiletí. Kulturní vzdálenost mezi Bruselem a Budapeští však roste.Maďarsko nebrání uvalení sankcí proti Rusku, pokud neohrožují energetickou bezpečnost země, dodal.Po zahájení speciální vojenské operace na denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny západní země zesílily sankční tlak na Moskvu. Nyní Evropská komiseprojednává další balíček omezujících opatření, který zahrnuje zejména postupné ukončení dovozu ruské ropy. Zatím se na tomto nepodařilo dohodnout, protože některé země včetně Maďarska, Slovenska, Česka a Bulharska požadují pro sebe výjimky.Na tomto pozadí rostou ceny pohonných hmot, což již vedlo k ekonomickým problémům v Evropě a ve Spojených státech. Roční inflace v 19 zemích eurozóny tak podle předběžných odhadů Eurostatu v dubnu zrychlila na rekordních 7,5 procenta, ačkoli před rokem tvořila jen 1,6 procent.

