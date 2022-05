Peskov: Jsme znepokojeni vstupem Finska a Švédska do NATO, situaci budeme sledovat

https://cz.sputniknews.com/20220516/peskov-jsme-znepokojeni-vstupem-finska-a-svedska-do-nato-situaci-budeme-sledovat-18299865.html

V Kremlu jsou znepokojeni rozhodnutím Finska a Švédska vstoupit do NATO, bude provedena hluboká analýza důsledků, uvedl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij... 16.05.2022, Sputnik Česká republika

„Už jsme řekli, že pro nás je to samozřejmě problém, který velice pečlivě sledujeme, zaprvé. Existuje důvod k velmi hluboké analýze možných důsledků. Nemyslíme si, že … vstup Finska a Švédska do NATO nějakým způsobem posílí a zlepší bezpečnostní architekturu na našem kontinentu,“ řekl Peskov novinářům.Když v této souvislosti hovořil o událostech na Ukrajině, poznamenal, že Rusko nemá žádné územní spory ani s Finskem, ani se Švédskem, zatímco Ukrajina mohla potenciálně vstoupit do NATO a u Ruska by pak vznikl územní spor se státem, který je součástí aliance, což s sebou přináší obrovská, obrovská rizika pro celý kontinent.Peskov zdůraznil, že otázka vstupu Švédska a Finska do NATO je vážná a vyvolává u Ruska znepokojení. Moskva bude proto velmi pečlivě sledovat, jaké budou důsledky vstupu těchto zemí do NATO z hlediska bezpečnosti RF.Připomeňme, že oficiální rozhodnutí vstoupit do NATO, Švédsko učinilo včera, informovala o tom vládnoucí Sociálně demokratická strana. Rozhodnutí vstoupit do NATO včera rovněž přijalo i Finsko.Ve Stockholmu a Helsinkách se na pozadí ruské speciální operace na Ukrajině začalo mluvit o možnosti vzdát se dlouhodobé neutrality a vstoupit do NATO.Šéf aliance Jens Stoltenberg říká, že aliance bude ráda, že ve svých řadách uvidí Finsko a Švédsko, a zajistí zemím rychlý vstup.Rusko opakovaně zdůraznilo, že NATO je zaměřeno na konfrontaci. Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov podotkl, že další rozšiřování aliance nepřinese větší bezpečnost Evropě, NATO má agresivní charakter.

