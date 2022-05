https://cz.sputniknews.com/20220516/putin-spoluprace-v-ramci-oskb-byla-vzdy-budovana-v-duchu-skutecneho-spojenectvi-18300811.html

Putin: NATO jde nad rámec své geopolitiky

V Rusku začal summit summit Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti , kde prezident země Vladaimir Putin zdůraznil, že OSKB hraje velice důležitou... 16.05.2022, Sputnik Česká republika

Putin doufá, že vliv a možnosti organizace budou růst.„Na podzim je naplánována řada společných vojenských cvičení OSKB, jejich počet se bude zvyšovat,“ zdůraznil prezident RF. „Dnes podepsané prohlášení OSKB potvrzuje rozhodnutí zúčastněných zemí spolupracovat v oblasti vojenského a obranného rozvoje," podotkl.Ruský prezident se rovněž vyjádřil ke vstupu Finska Švédska do NATO.„Rusko nemá žádné problémy s těmito státy, jejich vstup nepředstavuje hrozbu, ale způsobí odvetnou reakci," vyzdvihl.Podle jeho slov Spolupráce v rámci OSKB je postavena na základech skutečného spojenectví s ohledem na zájmy každého účastníka. „Spolupráce v rámci OSKB byla vždy budována v duchu skutečného spojenectví, na principech přátelství a dobrého sousedství, respektu a ohleduplnosti k zájmům každé strany, vzájemné pomoci a podpory. To platí i teď, v současné složité situaci,“ řekl Putin během schůzky s lídry zemí OSKB.Upozornil na to, že cílem biolaboratoří USA na postsovětském prostranství je shromažďování biologických materiálů a výzkum osobitostí šíření virů.Ruský prezident Vladimir Putin připomněl, že v západních zemích barbarsky odstraňují památníky hrdinům, kteří osvobodili Evropu od fašistů, cynicky přepisují historii, chtějí vyškrtnout hrdinské činy těch, kteří trpěli, aby dosáhli vítězství v druhé světové válce. Dodal, že země OSKB musí všemožným způsobem bojovat proti „zkrášlování“ nacistů, jejich kompliců a jejich současných následovníků. „Je to nesmírně důležité právě teď, kdy se v evropských zemích barbarsky bourají pomníky hrdinům-osvoboditelům, zakazuje se pokládat květiny k pomníkům, cynicky se snaží přepisovat dějiny, vychvalují vrahy a zrádce a urážejí jejich oběti, chtějí přeškrtnout činy těch, kteří trpěli, aby zvítězili a zvítězili,“ řekl Putin.Podle jeho názoru NATO jde nad rámec své geopolitiky, snaží se ovlivňovat mezinárodní procesy v jiných regionech, to vyžaduje zvýšenou pozornost Ruska. „Severoatlantická aliance kromě této nekonečné expanzivní politiky, vychází za hranice svého geografického určení, za hranice euroatlantického prostoru, snaží se pořád aktivněji zapojovat do mezinárodních otázek a kontrolovat mezinárodní otázky co se týče bezpečnosti, ovlivňovat je ne tím nejlepším způsobem v jiných oblastech světa. To samozřejmě vyžaduje dodatečnou pozornost z naší strany“ řekl Putin.Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti je mezinárodní regionální organizací pro oblast obrany a bezpečnosti, která zahrnuje 6 zemí bývalého SSSR – Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko, Tádžikistán a Uzbekistán. Je přímým následovníkem tzv. Taškentské smlouvy (o kolektivní bezpečnosti) z roku 1992, které byla 7. října 2002 v Kišiněvu dána podoba mezinárodní organizace. OSKB má pozorovatelský status při Valném shromáždění OSN.

