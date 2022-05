https://cz.sputniknews.com/20220516/vlada-nahradi-i-nedostatek-hnojiv-z-ruska-protoze-posre-co-muze-fiala-se-zase-vyznamenal-18301624.html

„Vláda nahradí i nedostatek hnojiv z Ruska, protože pos*re, co může!“ Fiala se zase vyznamenal

„Vláda nahradí i nedostatek hnojiv z Ruska, protože pos*re, co může!“ Fiala se zase vyznamenal

Na internetu bylo zveřejněno video s rozhovorem českého premiéra Petra Fialy, v němž pojednává o aktuálních politických bodech. K pasáži, v níž mluví o... 16.05.2022

2022-05-16T22:15+0200

2022-05-16T22:15+0200

2022-05-16T22:59+0200

česko

petr fiala

vláda české republiky

plyn

Na své stránce na sociální síti Petr Fiala sdílel úryvek z videa, v němž se zaměřuje na zásoby pohonných hmot v ČR. Tvrdí, že je „strašně důležité“, že jsou momentálně zásobníky naplněny téměř na 40 %, ujišťuje, že je to „víc, než kdykoliv jindy v tomto období“. Říká rovněž, že vláda pracuje na tom, aby se zásobníky do zimy naplnily aspoň na 80 %.Zároveň ujišťuje národ, že má vizi, jak tohoto cíle dosáhnout.„Máme jasnou představu, jak postupovat, abychom zajistili pro ČR ropu, plyn i elektřinu,“ tvrdí Fiala.Premiérova tvrzení neprodleně vyvolala hodně dotazů, třeba o původu toho nashromážděného plynu.Zazněly i sarkastické komentáře. Lidé nechápou, proč jde země složitou oklikou, místo toho, aby tu surovinu koupila přímo u prodejce.„Aha, předpokládám, že levnější varianta od Putina to nebude, že? Však on to ten blbej českej národ zaplatí. Styďte se!“ píše Jana Jeridi.Uživatelé rovněž vyjadřují pochybnost, že se Česku podaří sehnat plyn.Uživatelé rovněž vykazují pochybnost, že se Česku podaří sehnat plyn.„Jen abyste ještě díky té vaší chronické nenávisti k Rusku nějaký plyn sehnali. Na solidaritu moc nespoléhejte, každý se na nás vykašle a bude si chránit svou ekonomiku,“ podotýká Borova Studna.Sledující rovněž ironicky podotkli, že přestože má plynové téma zatím více otázek než odpovědí, hnojiva má ČR zatím zajištěná.„Lži, samé lži. Odejděte na Ukrajinu i s celou vládou. Uděláte to nejlepší pro Českou republiku,“ usuzuje Jitka Mrázová.

