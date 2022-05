https://cz.sputniknews.com/20220516/vlade-se-navysujici-ceny-pohonnych-hmot-vlastne-vyplati-marikova-poukazala-na-finty-vlady--18300000.html

„Vládě se navyšující ceny pohonných hmot vlastně vyplatí“. Maříková poukázala na finty vlády

„Vládě se navyšující ceny pohonných hmot vlastně vyplatí“. Maříková poukázala na finty vlády

Poslankyně SPD Karla Maříková na svém účtu na sociální síti zveřejnila příspěvek, který se týká rostoucích cen na pohonné hmoty. Maříková má za to, že rostoucí... 16.05.2022

Podle Maříkové má vláda podíl z prodeje paliva, v důsledku čehož není v jejím zájmu snižovat ceny na pohonné hmoty.Čechy tato zpráva nepotěšila. Na sociálních sítích se objevila obvinění vlády z krádeže.„Alespoň je vidět, proč bojují o nouzový stav. Aby mohli beztrestně rozhazovat a krást zm***. Vždycky, když byla u moci zk***** ODS, tak to tak fungovalo a teď v tom tyhle k**** pokračují a smějí se lidem. Hlavně, že oni mají plný koryta zm*****,“ rozhořčuje se Frantisek Binko.Zaznělo i prohlášení, že tato vláda je de facto ukrajinská, nikoliv česká.„To není naše vláda, to je vláda Ukrajinská a EU... Fialovej hnus... Rozdává cizím z našich peněz a schovává neschopnost do problémů s UA,“ píše Petr Škrdle.Další uživatelé hrozí generální stávkou a dokonce i další pražskou defenestrací.„Aby měli na ukáčka, ne? A pak se vytahují, jak pomáhají, ale že to dojí z lidí už neřeknou, jedině gen. stávka to zastaví,“ navrhuje Lada Bábinka.Lidé nevěří prohlášením, že za růstem cen stojí Rusko, tvrdí, že by se situace mohla napravit, kdyby vládní struktury měly o to zájem.„A Péťa Fialů tvrdí, že za to může Putin. Ne všichni jsme úplně pitomí,“ prohlašuje Radek Rychtařík.Odpovídá mu další uživatel:„Proto nedělá nic. Domluvit s RF přímé dodávky plynu a ropy za ruble, ne. To by neměla na rozhazování a neměla by svatozář, jak dává RF na hubu,“ píše Bobi Karlsbad.„Vás to nesere, jak se vláda chová, jsme tady ještě doma?“ táže se Zdeněk Říha.

2022

