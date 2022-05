https://cz.sputniknews.com/20220517/byli-bychom-zniceni-v-polsku-oznacili-ocernovani-dne-vitezstvi-za-urazlive-18301352.html

„Byli bychom zničeni“. V Polsku označili očerňování Dne vítězství za urážlivé

Srovnávat německou okupaci za druhé světové války s poválečnou dobou je krajně nerozumné a urážlivé pro ty, kdo bojoval proti fašismu, napsal v článku pro... 17.05.2022, Sputnik Česká republika

Podle autora je Den vítězství v Polsku pilně ignorován a někdy se ho snaží pošpinit. V republice je populární teze, že osvobození od fašismu bylo „počátkem nové okupace“ – takový názor vyjádřil i premiér Mateusz Morawiecki. Zastánci tohoto postoje přitom záměrně neberou v úvahu, že v případě německého vítězství by polský lid čekalo v lepším případě prudké vylidnění, v horším případě úplné vyhlazení. Za německé okupace nepřicházela v úvahu existence Polské republiky, což se o poválečné době říci nedá, připomněl zpravodaj.Jeho dědeček, který došel do Berlína, se podle Radzikowského při vstupu do polské armády neřídil žádnými ideologickými ani politickými motivy. Přesto se dnes v zemi necení jejich hrdinské činy, ale vyzdvihuje se jednání takzvaných zatracených, včetně nacionalistů a válečných zločinců. Novinář zároveň zdůraznil, že popírání vítězství ve druhé světové válce staví Polsko na jednu rovinu s poraženými.Na závěr vyjádřil obavy, že by takové předsudky mohly vést k „zproštění“ zločinů nacistického Německa, vzhledem k tomu, že se to již děje ve vztahu k ukrajinským nacionalistům.

