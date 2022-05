https://cz.sputniknews.com/20220517/media-evropa-povazuje-plyn-z-izraele-za-alternativu-k-ruskym-surovinam-18299109.html

Média: Evropa považuje plyn z Izraele za alternativu k ruským surovinám

Média: Evropa považuje plyn z Izraele za alternativu k ruským surovinám

Dodávky izraelského plynu přes Turecko do Evropy jsou považovány za alternativu k ruským surovinám, píše list Yeni Şafak. 17.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-17T09:30+0200

2022-05-17T09:30+0200

2022-05-17T09:30+0200

svět

plyn

izrael

turecko

evropa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/15823497_0:64:1921:1144_1920x0_80_0_0_4d7ddc5617f7fe09a9131f8f4481ffdd.jpg

Publikace také vysvětluje, že „se zaměřením na hlubinné vrtání pro těžbu ropy a zemního plynu z moří Turecko zařadilo do svého loďstva čtvrté vrtné plavidlo“.„Nová vrtná loď, která opustila Jižní Koreu 7. března, míří do Tuniska. 74denní plavba lodi skončí, když loď na Den mládeže a sportu (19. května) dorazí do Turecka. Loď nové generace, která bude sloužit ve východním Středomoří, zahájí svou první misi v červenci po dvou měsících přípravných prací, usnadní hlubinný průzkum a bagrování ve Středozemním moři, může fungovat v hloubkách až 3 600 metrů a je schopna vrtat až 12 200 metrů,“ uvádí tisk.

https://cz.sputniknews.com/20220515/eu-prisla-s-napadem-jak-nakoupit-u-ruska-plyn-a-pritom-neporusit-sankce-18295592.html

izrael

turecko

evropa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

plyn, izrael, turecko, evropa