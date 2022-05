PPF Group našla kupce na ruská aktiva a Home Credit

https://cz.sputniknews.com/20220517/ppf-group-nasla-kupce-na-ruska-aktiva-a-home-credit-18303777.html

Česká investiční skupina PPF a banka Home Credit, která patří do jejího složení, prodají svá bankovní aktiva v Rusku a dceřiné společnosti skupině soukromých... 17.05.2022

„V rámci transakce kazachstánská banka Home Credit, dceřiná společnost a. s. Home Credit and Finance Bank (HCFB) bude prodána akcionářům a vybraným špičkovým manažerům PPF a Home Credit. Transakce bude provedena uspořádaně a strukturovaně, aby byla zajištěna kontinuita byznysu pro pracovníky a klienty Home Credit v Rusku a v Kazachstánu,“ uvádí se ve zprávě.Tyryškin byl generálním ředitelem burzy RTS a je jedním ze spoluzakladatelů, největších akcionářů a členem správní rady burzy SPB. Manažer je znám také jako investor do řady ruských FinTech společností.Finanční společnost a. s. Home Credit and Finance Bank poskytuje maloobchodní bankovní služby v Rusku a v Kazachstánu, odhaduje svou klientelu na více než 36 milionů lidí. Banka disponuje více než 100 tisíci prodejnami.Home Credit Group byla založena v roce 1997 a je v současné době jednou z největších na trhu spotřebitelského úvěrování ve střední a východní Evropě, v prostoru SNS, v Jihovýchodní Asii, Indii a Číně. Hlavní sídlo Home Credit Group se nachází v Praze.PPF Group pracuje ve 25 zemích, investuje mj. do sektoru finančních služeb, telekomunikace, masmédií, biotechnologie, nemovitosti a engineeringu. Skupina vlastní aktiva v částce 40,3 miliard eur a podle informace z léta roku 2021 má 80 tisíc zaměstnanců po celém světě.Koncem února a na jaře roku 2022 oznámily četné zahraniční společnosti odchod z Ruska nebo prodej ruského byznysu a aktiv. Svůj odchod oznámily mj. německé společnosti Deutsche Bank a Commerzbank, a také mezinárodní Goldman Sachs a JPMorgan.

