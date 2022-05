https://cz.sputniknews.com/20220517/zacharovova-prohlasila-ze-rusko-bude-mit-volne-ruce-po-rozsireni-nato-v-evrope-18303518.html

Zacharovová prohlásila, že Rusko bude mít „volné ruce“ po rozšíření NATO v Evropě

Zacharovová prohlásila, že Rusko bude mít „volné ruce“ po rozšíření NATO v Evropě

USA donutily Švédsko a Finsko ke vstupu do NATO a Rusku to „rozvazuje ruce“ pro odvetné akce. Prohlásila to oficiální mluvčí MZV RF Marie Zacharovová ve... 17.05.2022, Sputnik Česká republika

„Když Washington donutil tyto země, které po mnohá desetiletí prováděly neutrální politiku neúčasti ve vojenských blocích, ke změně jejich strategické orientace a kurzu, rozvázal nám ruce,“ řekla Zacharovová.Dvě skandinávské země oficiálně oznámily 15. května svůj záměr vstoupit do NATO, i když se dříve přidržovaly neutrality, a odůvodnily to tím, že vidí hrozbu ze strany Ruska. Švédská premiérka Magdalena Anderssonová prohlásila, že politika neutrality už nebude prospěšná.V rámci komentáře k rozhodnutí Švédska a Finska ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že Rusko nemá s těmito zeměmi žádné problémy, rozšíření vojenské infrastruktury NATO na jejich území však „vyvolá odvetnou reakci“. Podle Putinova názoru se NATO rozšiřuje „zcela uměle v zahraničněpolitickém zájmu Spojených států“. Prezident RF rovněž zdůraznil, že opatření skandinávských zemí mohou zkomplikovat „beztak složitou situaci ve sféře mezinárodní bezpečnosti“.

