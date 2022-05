Global Times napsal o nebezpečí zapojení Finska a Švédska do NATO

https://cz.sputniknews.com/20220518/global-times-napsal-o-nebezpeci-zapojeni-finska-a-svedska-do-nato-18303154.html

Když se stanou Finsko a Švédsko členy NATO, přijdou o autonomii ve vztazích s Ruskem a budou postaveny před dilema, pokud jde o bezpečnost. Napsal o tom 16... 18.05.2022, Sputnik Česká republika

15. května ve vládnoucí Sociálně demokratické straně Švédska prohlásili, že rozhodnutí o zapojení do NATO bylo přijato oficiálně. V této straně jsou přesvědčeni, že to bude mít kladný vliv na bezpečnost země a švédského národa. Týž den přijalo oficiální rozhodnutí o zapojení do NATO také Finsko.Wang Shuo je ale přesvědčen, že vstup do Severoatlantické aliance postaví obě země před dilema, pokud jde o bezpečnost.Podle slov autora využívá Washington ukrajinské krize pro vlastní cíle. Jeden z těchto cílů Spojených států amerických spočívá mj. v tom, aby vrátily Evropu pod svou kontrolu a podřídily ji svým globálním zájmům.16. května člen výboru Státní dumy Ruska pro mezinárodní záležitosti Dmitrij Bělik promluvil o tom, že kvůli zapojení do Severoatlantické aliance jsou Švédsko a Finsko ochotny obětovat svou neutralitu, svrchovanost a klidný život svých občanů. Podotkl, že není tajemstvím, že tyto země i dříve úzce spolupracovaly s NATO, „jedna věc je ale spolupracovat, a docela jiná – být plnoprávným členem“.Náměstek ministra zahraničních věcí RF Rjabkov přitom poznamenal, že bezpečnost Švédska a Finska se po vstupu do aliance neupevní a že rozhodnutí zapojit se do paktu bylo další chybou s dalekosáhlými následky.Prezident RF Vladimir Putin vysvětlil, že zapojení Finska a Švédska do NATO neohrožuje Rusko, protože RF nemá s těmito státy žádné problémy. Ale podotkl, že rozšíření vojenské infrastruktury aliance na území Finska a Švédska vyvolá odvetnou reakci Moskvy. Podle slov Putina vystupuje NATO za hranice svého zeměpisného určení a snaží se stále aktivněji zapojovat do mezinárodní agendy a kontrolovat mezinárodní situaci v jiných regionech světa.Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov prohlásil, že Moskva bude pozorně sledovat, jaké budou následky zapojení Finska a Švédska do NATO z hlediska bezpečnosti RF.

