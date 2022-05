Turecko zablokovalo jednání o vstupu Finska a Švédska do NATO

https://cz.sputniknews.com/20220518/turecko-zablokovalo-jednani-o-vstupu-finska-a-svedska-do-nato-18306834.html

Turecko zablokovalo posuzování žádostí Finska a Švédska o vstup do NATO, uvedly zdroje FT. 18.05.2022, Sputnik Česká republika

Velvyslanci zemí NATO se ve středu sešli, aby zahájili přijímací řízení v tentýž den, kdy Finsko a Švédsko podaly své přihlášky, ale překážky ze strany Ankary zastavily veškeré hlasování.Uvádí se, že to zpochybňuje schopnost aliance dohodnout se na první fázi řešení žádosti skandinávských zemí během jednoho až dvou týdnů.Všech 30 členských zemí NATO je musí ratifikovat, ale proces může začít, až když blok vydá protokol o přijetí a formálně vyzve tyto země ke vstupu do NATO.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan již dříve prohlásil, že Ankara nemůže podpořit přijetí Švédska a Finska do aliance.Finsko a Švédsko začaly na pozadí ruské speciální operace na Ukrajině hovořit o možnosti opustit svou dlouhodobou neutralitu a vstoupit do Severoatlantické aliance. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg uvedl, že organizace by ráda viděla skandinávské státy ve svých řadách a poskytla jim příležitost k rychlé integraci.Moskva opakovaně uváděla, že NATO se zaměřuje na konfrontaci. Jak zdůraznil tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov, jeho další rozšíření nepřinese Evropě větší bezpečnost. Zástupce Kremlu zároveň upřesnil, že případnou účast Helsinek a Stockholmu v Alianci není považováno za existenční ohrožení Moskvy.

