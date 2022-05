https://cz.sputniknews.com/20220518/ukrajina-vyvazi-psenici-do-evropy-i-pres-riziko-nedostatku-obili-18305391.html

Ukrajina vyváží pšenici do Evropy i přes riziko nedostatku obilí

Ukrajina pod tlakem Evropské unie vyváží zásoby pšenice do zahraničí, navzdory hrozbě nedostatku obilí doma, řekl agentuře Sputnik bývalý zaměstnanec námořního... 18.05.2022, Sputnik Česká republika

„Omezený provoz přístavu Oděsa neumožňuje vyvážet většinu objemů obilných plodin po moři. Pod tlakem EU byla vytvořena alternativní trasa přes přístavy Reni a Izmail, odkud jdou dále po Dunaji. A to navzdory reálné hrozbě nedostatku pšenice na samotné Ukrajině vzhledem k tomu, že v tomto roce může dojít k reálnému ohrožení sklizně,“ uvedl zdroj.Podle jeho slov bylo do 24. února v oděském přístavu uskladněno více než 200 000 tun pšenice. Od druhé poloviny dubna se odtud začalo aktivně vyvážet více než 10 tisíc kontejnerů se zbožím.Poznamenal, že současné situace využili jak majitelé nákladů, tak kriminální živly.Minulý týden země G7 v prohlášení na základě výsledků summitu obvinily Rusko z omezování ukrajinského zemědělského exportu a z rostoucích cen na světových trzích s potravinami. Moskva tato obvinění odmítá. Jak vysvětlil ministr zahraničí Sergej Lavrov, samotné kyjevské orgány nevypouštějí lodě ze svých přístavů a dokonce východy zaminovaly. Zdůraznil, že Rusko opakovaně nabízelo, že zorganizuje vyplutí lodí s potřebným zbožím přes humanitární koridory, ale ukrajinská strana nespolupracuje a její „západní páni“ na to nijak nereagují.

