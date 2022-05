https://cz.sputniknews.com/20220518/v-azovstalu-se-vzdalo-do-zajeti-v-prubehu-24-hodin-dalsich-694-ukrajinskych-bojovniku-18305934.html

V Azovstalu se vzdalo do zajetí v průběhu 24 hodin dalších 694 ukrajinských bojovníků

V Azovstalu se vzdalo do zajetí v průběhu 24 hodin dalších 694 ukrajinských bojovníků

V průběhu 24 hodin se vzdalo do zajetí 694 příslušníků ukrajinského nacionalistického pluku Azov, zablokovaných v hutním kombinátu Azovstal v Mariupolu, sdělil... 18.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-18T11:16+0200

2022-05-18T11:16+0200

2022-05-18T11:16+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

ukrajina

azov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/18305630_0:269:3160:2047_1920x0_80_0_0_ea833f5029b0f60dc7e022e27e7d2e55.jpg

„V Mariupolu se vzdávali do zajetí další bojovníci nacionalistického útvaru Azov a ukrajinští vojáci. V průběhu 24 hodin se vzdalo do zajetí 694 bojovníků včetně 29 zraněných,“ řekl generál.Upřesnil, že od 16. května se vzdalo do zajetí celkem 959 bojovníků včetně 80 zraněných, z nichž bylo 51 lidí, kteří potřebovali nemocniční léčbu, odvezeno do nemocnice města Novoazovska v DLR.17. května informoval oficiální mluvčí MO RF Igor Konašenkov o tom, že včera se vzdalo do zajetí 265 ukrajinských bojovníků v mariupolském závodě Azovstal. Jsou mezi nimi vojáci a příslušníci nacionalistického útvaru Azov (proti němuž bylo v RF zahájeno trestní řízení). Mezi těmi, kteří se vzdali do zajetí, je 51 zraněných.

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, azov