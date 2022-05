https://cz.sputniknews.com/20220518/zacharovova-odpovedela-na-slova-zelenskeho-o-zajeti-ukrajinskych-vojaku-18305525.html

Zacharovová odpověděla na slova Zelenského o zajetí ukrajinských vojáků

Zacharovová odpověděla na slova Zelenského o zajetí ukrajinských vojáků

Oficiální mluvčí MZV RF Maria Zacharovová označila za lež a propagandu to, jak informoval Volodymyr Zelenskyj o zajetí ukrajinských vojáků v Azovstalu. 18.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-18T13:38+0200

2022-05-18T13:38+0200

2022-05-18T13:38+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

maria zacharovová

volodymyr zelenskyj

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/18305656_0:207:3182:1997_1920x0_80_0_0_79b0c6a360cf0e2dcc090cf7a0ced5b5.jpg

Podotkla, že operaci pro vyvedení bojovníků z území Azovstalu, kterou navrhlo Rusko provést právě v tomto formátu, označuje nyní Zelenskyj za „humanitární operaci provedenou ukrajinskou stranou“.Zacharovová označila za „veledílo“ Zelenského prohlášení v duchu studia Kvartal 95. „Viděla jsem tato prohlášení, a to je samozřejmě veledílo. Dílo tvůrců, kteří dobře vládnou perem. Je to Kvartal 95, že jo? Jak se tam nazývá ta kancelář? Mám dojem, že píšou nový seriál nebo nějaký text pro svůj firemní večírek,“ řekla.V úterý oficiální mluvčí Ministerstva obrany Ruska generálmajor Igor Konašenkov oznámil, že v uplynulých 24 hodinách v Azovstalu složilo zbraně 265 bojovníků včetně 51 těžce zraněných. Všichni, kdo potřebovali lékařskou pomoc, byli odvezeni do nemocnice města Novoazovska v Doněcké lidové republice.Na MZV RF v úterý oznámili, že žádná jednání Ruska a Ukrajiny neprobíhají, Kyjev fakticky odstoupil od tohoto procesu.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Za tímto účelem se plánuje podle jeho slov provést „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny“ a postavit před soud všechny válečné zločince zodpovědné za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Podle tvrzení Ministerstva obrany RF ruské ozbrojené síly útočí jen na vojenskou infrastrukturu a na ukrajinská vojska, a do 25. března splnily hlavní úkoly první etapy – podstatně snížily bojový potenciál Ukrajiny. Za hlavní cíl operace označili v ruském vojenském rezortu osvobození Donbasu.

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maria zacharovová, volodymyr zelenskyj, ukrajina