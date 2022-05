https://cz.sputniknews.com/20220519/erdogan-prohlasil-ze-turecko-se-nezrekne-ruska-18308164.html

Erdogan prohlásil, že Turecko se nezřekne Ruska

Erdogan prohlásil, že Turecko se nezřekne Ruska

Turecko nemůže přerušit vztahy s Ruskem, prohlásil prezident Recep Tayyip Erdogan na setkání s mládeží. Vysvětlil, že Ankara má kontakty jak s Moskvou, tak i s... 19.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-19T17:53+0200

2022-05-19T17:53+0200

2022-05-19T17:53+0200

svět

turecko

rusko

nato

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1154/00/11540004_0:27:2825:1616_1920x0_80_0_0_92add9cfde6adb31cf24ea3295d304a3.jpg

„Máme projekt JE Akkuyu s Ruskem. Příští rok tento projekt dokončíme a zahájíme provoz. Je to pro nás velmi vážný zdroj,“ řekl Erdogan s tím, že Turecko dostává polovinu potřebného plynu právě z Ruska.Erdogan podle svých slov nemá v úmyslu přerušit vztahy ani s ruským, ani s ukrajinským prezidentem. „Pokračuji v telefonické diplomacii jak s Putinem, tak se Zelenským. Poslal jsem svého zvláštního zástupce do Moskvy i do Kyjeva. Budeme pokračovat v naší politice, nová světová válka není výhodná pro nikoho,” řekl.Časopis National Interest dříve napsal, že Turecko si konflikt s Ruskem nemůže dovolit. Ruské dodávky podle něj zajišťují zemi 45 procent plynu, 17 procent ropy a 70 procent pšenice, důležitou roli hraje i turistický ruch, neboť například loni tvořil počet Rusů téměř pětinu všech turistů přijíždějících do Turecka.Ankara navíc prohlásila, že nepodpoří žádost Švédska a Finska o členství v NATO. Erdogan dnes potvrdil, že Turecko bude v této otázce jednat rozhodně a aliančním partnerům řekne „ne”.Západní země začaly uvalovat nové sankce v reakci na provádění ruské speciální operace na ochranu Donbasu, jejíž zahájení bylo oznámeno 24. února. Moskva vysvětlila, že k úkolům speciální operace patří demilitarizace a denacifikace Ukrajiny, jejichž provedení je nezbytné k zajištění bezpečnosti Ruska. Rozhodnutí bylo přijato na základě zhoršení situace v regionu v důsledku ostřelování ze strany ukrajinské armády.

turecko

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

turecko, rusko, nato, recep tayyip erdoğan