Čínský ministr zahraničí se postavil proti zásobování Ukrajiny zbraněmi

Čínský ministr zahraničí se postavil proti zásobování Ukrajiny zbraněmi

20.05.2022

Čína je pro jednání mezi Kyjevem a Moskvou, dodávky zbraní nepřinesou Ukrajině mír a sankce nevyřeší bezpečnostní dilema v Evropě, prohlásil ve čtvrtek čínský... 20.05.2022, Sputnik Česká republika

„Ukrajinská krize se stále protahuje. Postoj Číny byl vždy důsledný a pro usmíření a usnadňování jednání. Dodávky zbraní nemohou vést k míru na Ukrajině a sankce a nátlak nemohou vyřešit evropské bezpečnostní dilema,” prohlásil Wang Yi.Zdůraznil, že mezinárodní společenství by mělo spojit síly k dosažení míru, vynaložit úsilí ke snížení napětí a nepřilévat olej do ohně.Zároveň dodal, že země BRICS by se měly držet principů nezávislosti, objektivity a spravedlnosti v ukrajinské otázce, vystupovat za mír a usilovat o dosažení míru.

