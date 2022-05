https://cz.sputniknews.com/20220520/finsko-uvedlo-datum-zastaveni-dodavek-plynu-z-ruska-18310540.html

Finsko uvedlo datum zastavení dodávek plynu z Ruska

Dodávky ruského plynu do Finska budou zastaveny 21. května ráno. Toto datum uvedla státní společnost Gasum, píše agentura Reuters. 20.05.2022, Sputnik Česká republika

Finsko odmítlo 17. května plnit požadavky Gazpromu, týkající se nového schématu zaplacení dodávek. Podle podmínek kontraktu měly být finanční prostředky převedeny do Ruska do 23. května. V Helsinkách vyslovili již dříve předpoklad, že mohou být dodávky zastaveny už tento týden.Gazprom již zastavil v dubnu dodávky plynu do Bulharska a Polska poté, co tyto země nepřistoupily na podmínky Moskvy. A přitom Varšava, která ani dříve nehodlala prodloužit smlouvu s ruským dodavatelem, byla na toto rozhodnutí připravena a zavedla vlastní sankce den před zastavením dodávek.

