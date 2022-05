https://cz.sputniknews.com/20220520/osvobozovani-llr-se-blizi-ke-konci-prohlasil-sojgu-18309894.html

Šojgu prohlásil, že území LLR bude brzy zcela osvobozeno

Kontrola nad Donbasem se rozšiřuje a brzy bude vzato pod kontrolu celé území Luhanské lidové republiky, prohlásil ministr obrany RF Sergej Šojgu. 20.05.2022, Sputnik Česká republika

„Seskupení ruských ozbrojených sil spolu s jednotkami lidové milice Luhanské a Doněcké lidových republik rozšiřují i nadále svou kontrolu nad územími Donbasu. Blíží se ke konci osvobozování Luhanské lidové republiky,“ řekl Šojgu na pátečním zasedání kolegia Ministerstva obrany RF.„Ukrajinské ozbrojené síly ve snaze zadržet postup ruských vojsk nepouštějí z měst a vesnic místní obyvatele a využívají jich jako živého štítu,“ řekl ministr.„V předvečer Dne Vítězství podnikly ukrajinské orgány dobrodružný pokus o obsazení Hadího ostrova. Tato pochybná akce úplně zkrachovala. Ruské ozbrojené síly zlikvidovaly více než 50 příslušníků elitních jednotek OS Ukrajiny. Během tří dnů byla zničena čtyři nepřátelská letadla, 10 vrtulníků, 30 bezpilotních letounů a tři motorové čluny. Zdůrazňuji, že jakékoli provokace budou i nadále tvrdě potlačovány,“ řekl ruský ministr.Šojgu také informoval o tom, že už více než 1900 ukrajinských nacionalistů zablokovaných na závodě Azovstal v Mariupolu se vzdalo do zajetí.„Pokračuje blokování závodu Azovstal. Z území závodu byli evakuováni civilisté, které tam udržovali ukrajinští nacionalisté. Bylo zachráněno 177 lidí včetně 85 žen a 47 dětí. Všem byla poskytnuta kvalifikovaná lékařská a psychologická pomoc. Nacionalisté zablokovaní na závodě se začali vzdávat do zajetí. Do dnešního dne složilo zbraně 1908 bojovníků,“ oznámil Šojgu.Připomněl také, že předtím složilo zbraně 1387 ukrajinských námořních pěšáků.

